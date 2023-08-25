Запасаемся к зиме: какие продукты и вещи стоит купить уже сейчас на случай блекаута

Главное - запаситесь едой и водой, проверьте исправность повербанков и генераторов.

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Чем запасаться, если выключат свет — советы. Фото: pexels

Прошлая зима, во время которой Россия ракетами обстреливала энергетическую систему Украины, выдалась очень сложной. Независимо от того, что будет в этом году, стоит подготовиться, если ситуация повторится. Какие продукты и вещи для дома купить, чтобы пережить блекауты легче, читайте ниже.

Список продуктов для зимы без света

При выборе продуктов обратите внимание на сроки годности и сохраняйте продукты в прохладном, сухом месте, чтобы минимизировать их порчу. Помните также, что питательность и разнообразие продуктов важны для поддержания здоровья, поэтому старайтесь выбирать разные группы продуктов.

Приблизительный список необходимого:

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Консервы: овощи, фрукты, рыба, мясо.

Сухие продукты: горох, фасоль, крупы.

Сухое или сгущенное молоко.

Комплекты готовых супов и каш.

Сухие фрукты и орехи.

Сухари, хлебцы.

Мед, сахар, соль.

Также не забудьте приобрести или набрать воду. По возможности, обеспечьте запас воды на несколько недель.

Одежда, чтобы пережить блекаут

Для зимы без электричества важно иметь подходящую одежду, которая будет обеспечивать тепло и защиту от холода. Вот более подробный список одежды и аксессуаров:

Термобелье. Теплая базовая одежда из шерсти или технических материалов, которая сохраняет тепло и отводит влагу от тела.

Теплые носки и обувь. Носки из шерстяных материалов и утепленная обувь, предпочтительно с подошвами, которые изолируют ноги от холода.

Теплая верхняя одежда.

Утепленная куртка или пальто.

Шапки, шарфы и перчатки. Шапка должна закрывать уши.

Теплые перчатки или варежки.

Теплое белье или пижама.

Одежда в несколько слоев позволяет регулировать тепло в зависимости от температуры. Дополнительный слой из флиса или шерстяной кофты может быть очень полезным. Если ситуация позволяет, можно купить спальные мешки или одеяла, которые сохраняют тепло во время сна. Помимо одежды, также обратите внимание на дополнительные аксессуары, такие как теплые шерстяные носки для сна, термокомпрессионное белье для активностей и специальные теплозащитные вставки для обуви. Все это поможет вам поддерживать комфортную температуру тела в холод.

Техника и устройства, которые работают без света

Подготовьте запасные батарейки для фонариков и портативных зарядных устройств. Также имеет смысл приобрести лампы на батарейках, свечи и средства для их зажигания.

Также заранее подумайте о средствах коммуникации. Ручное радио поможет получать информацию о текущей ситуации. Повербанки для мобильных телефонов и не только будут полезны для поддержания связи. Если у вас есть генератор, проверьте его исправность, запаситесь дополнительным количеством дизеля или бензина для него.

Помимо основных потребностей, подумайте о развлечениях, таких как, игры, карты и другие полезные вещи.

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