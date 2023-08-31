Эксперт-энергетик пояснил, стоит ли опасаться отключений света из-за обстрелов

Эксперт Владимир Омельченко говорит, что на территориях прифронтовых либо освобожденных ситуация с электроснабжением может усложниться.

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Владимир Омельченко не считает, что вероятность слишком длительных блэкаутов слишком высока / коллаж Главред, фото УНИАН и Energy Club

Возможность того, что в Украине из-за обстрелов оккупантов могут быть длительные отключения ‒ по 6, 8, 10 часов ‒ есть, но не слишком высокая. Об этом в интервью Главреду рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Однако эксперт говорит, что на территориях прифронтовых либо освобожденных ситуация с электроснабжением может усложниться.

"Все возможно - мы живем в мире вероятностей. Да, она выше, чем в странах Евросоюза, потому что мы находимся в состоянии войны и у нас повреждена энергетическая система. Но я бы не сказал, что она слишком высока. Хотя на отдельных территориях Украины, особенно на прифронтовых или освобожденных действительно будет наиболее сложная ситуация из-за разрушения энергосистемы. Риски существуют, но они меньше, чем в прошлом году", ‒ сказал Омельченко.

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Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Напомним, ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что в осенне-зимний период страна-агрессор Россия может усилить обстрелы Украины с применением ракет и дронов. Оккупанты будут бить как по объектам гражданской инфраструктуры, так и по военным объектам. Мусиенко считает, что РФ может повторить сценарий осени 2022.

Также Мусиенко рассказал, какие именно дроны производит Россия и для чего агрессору нужно масштабное производство.

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