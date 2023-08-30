УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Эксклюзивы

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зиме

Анастасия Заремба
30 августа 2023, 12:00
38
Украина будет проходить предстоящий отопительный сезон с дефицитом электроэнергии, поэтому отключения света могут вернуться, считает эксперт.
Владимир Омельченко
Украина зимой будет иметь дефицит электроэнергии в 2-3 гигаватта - Омельченко / Главред

Чиновники уже предупреждают о том, что предстоящий отопительный сезон будет тяжелее предыдущего. Это связано как с прошлогодними обстрелами энергетической инфраструктуры, так и с тем, что в этом году Россия может возобновить практику атак на украинские энергетические предприятия.

В интервью Главреду директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, чего ждать зимой - возможен ли длительный блэкаут и новые плановые отключения.

Как вы думаете, в чем у нас могут возникнуть трудности и насколько мы сейчас готовы к новому сезону?

видео дня

Никто не знает, каким он будет – жизнь покажет. Да, он будет очень тяжелым, но я не думаю, что он будет тяжелее, чем прошлогодний по ряду причин.

Что касается готовности, то сегодня мы находимся на пике ремонтной кампании. Сейчас ремонтируют четыре атомных блока, продолжается ремонт блоков тепловой генерации, гидроагрегатов, подстанций "Укрэнерго". Наша энергетическая система была разрушена почти наполовину, и из-за этого возник большой дефицит мощности, а также сегодня существует дефицит передачи мощности "Укрэнерго".

Самой большой проблемой осенне-зимнего периода будет именно наличие определенного дефицита мощности. Поэтому перед Кабмином и энергетическими компаниями стоит задача прежде всего сделать так, чтобы дефицит был как можно меньшим.

Насколько я понимаю с ваших слов, то в следующем сезоне стоит готовиться к практике плановых отключений и к системным авариям?

Украинская энергетическая система находится в аварийном состоянии из-за повреждений и разрушений. Восстановить ее до уровня, который был до широкомасштабного вторжения, не удастся, потому что для этого нужно очень много времени и денег.

Действительно, можно сказать, что плановые отключения будут из-за дефицита мощности, который ожидается на уровне 2-3 гигаватт в отдельные часы. То есть не постоянно, а в отдельный период времени, во время самых больших морозов. Такой дефицит может компенсироваться прежде всего импортом электрической энергии - сегодня мы имеем возможность импортировать 1,2 гигаватта, чем можем покрыть возможный дефицит примерно на 40 процентов. Остальную часть дефицита нельзя будет покрыть, чтобы сохранить энергетическую систему – необходимо будет переходить к плановым отключениям. Но это не значит, что их будет больше, чем в прошлом году.

Я надеюсь, что их будет меньше, а риски блэкаута вообще намного меньше, чем в прошлом году. Потому что, во-первых, у нас на порядок улучшилась система ПВО, а во-вторых, энергетики уже перестроились и имеют опыт действий в критической ситуации. Поэтому сегодня наиболее важно - обеспечить работу как можно большего количества мощностей. И здесь наибольший потенциал у государственной компании "Центрэнерго", которые могут задействовать больше мощностей угольных, газомазутных блоков. Но для этого им нужно ускорить ремонтную кампанию, везти больше угля.

Но существует дефицит не только обычных мощностей, но и маневровых. Поэтому целесообразно закупить газовые генераторы и настроить их в газотранспортной системе (ГТСУ), за счет чего сможем получить дополнительных 600-700 мегаватт балансирующих мощностей (что тоже было бы неплохо). К сожалению, пока Минэнерго этим не занимается, хотя нужно это делать срочно, пока еще есть время.

А как много потребителей почувствуют на себе этот дефицит в 2-3 мегаватта, о котором вы сказали?

Опять же, этот дефицит не будет постоянным - это возможно только в пиковые морозы и отдельные часы. Например, в вечерние пики или когда эти два фактора совпадают. А так этот дефицит будет значительно меньшим. Плановые отключения будут - я предвижу, что в первую очередь они возможны в январе и феврале, когда обычно самые большие морозы и в вечерние пики, с 18.00 до 22.00.

Есть вероятность того, что в эти месяцы, когда будут наибольшие морозы, и при условии, что Россия начнет активно обстреливать, у нас повторится ситуация с отключением уличного освещения ради экономии?

Если будут плановые отключения, то будут отключать по максимуму. Россия действительно может нанести повреждения, но мы не знаем, какими они будут. Потому что сегодня мы не можем определить потенциал российских ракетных ударов, потенциал дронов, противовоздушной обороны да и вообще того, как продлится война. Возможно, с Нового года активные боевые действия в текущем режиме вообще завершатся. Поэтому что-то предвидеть здесь невозможно.

Как вы относитесь к прогнозам о том, что у нас могут быть длительные отключения по 6, 8, 10 часов из-за обстрелов?

Все возможно - мы живем в мире вероятностей. Да, она выше, чем в странах Евросоюза, потому что мы находимся в состоянии войны и у нас повреждена энергетическая система. Но я бы не сказал, что она слишком высока. Хотя на отдельных территориях Украины, особенно на прифронтовых или освобожденных действительно будет наиболее сложная ситуация из-за разрушения энергосистемы. Риски существуют, но они меньше, чем в прошлом году.

А какая у нас ситуация с газовой инфраструктурой? Потому что в прошлом году был по меньшей мере один случай, в Харьковской области, когда россияне прицельно обстреливали именно газовую инфраструктуру.

От россиян можно ожидать чего угодно. Пытаться атаковать могут, но способны ли – это вопрос. Потому что газовую инфраструктуру труднее разбить, чем электроэнергетическую. Ситуация на фронте не позволяет им обстреливать все подряд, поэтому россияне будут концентрироваться именно на системе передач электрической энергии и генерации. Например, на трансформаторах, подстанциях.

Если говорить о прекращении транзита газа из России, который до сих пор продолжается, то может ли прекратиться этот транзит, и будут ли какие-то последствия?

Прекратиться он может, потому что мы не знаем, что сегодня в голове политического руководства Кремля. Но это не означает наступление апокалипсиса для Украины, потому что ГТС Украины достаточно разветвленная. Поэтому есть варианты, с помощью которых можно будет обеспечить и население, и теплокоммунэнерго даже по такому сценарию. Это будет труднее сделать, потому что будет создать большее давление в системе. Именно для этого сейчас и стараются максимально заполнить газохранилища. Однако также нужно будет менять режимы поставок природного газа и переходить на нестандартные.

В прошлом году, когда мы с вами говорили, вы отмечали, что киевлянам стоит задуматься об альтернативе зимовки. В этом году стоит об этом думать киевлянам и жителям других крупных городов?

Об этом всегда нужно думать, потому что риски никуда не исчезают. Поэтому, например, пенсионеры, которые не задействованы на постоянной работе и имеют возможность для переезда в частное помещение с более надежным энергообеспечением, то есть смысл его подготовить уже сейчас. То есть чтобы потом была возможность находиться там неделю-две или месяц, сколько потребуется. Эта опция никогда не будет лишней.

Также в прошлом году говорили, что есть вероятность отселения Киева. В этом году, учитывая, что система была повреждена на 50 процентов, может возникнуть такая необходимость?

Во-первых, об этом говорил господин Кличко и его советники, а я говорил, что наоборот, такой необходимости нет. Тогда уже началась паника, многие люди сами готовились к эвакуации, были большие очереди за водой и тому подобное. Но я тогда говорил, что система Киева выдержит, и мой прогноз сбылся. Поэтому и в этом году нужно не поддаваться панике, а лучше готовиться к зиме. И на уровне государства, и на уровне региональной власти, и каждый гражданин должен готовиться. Понятно, что у государства нет возможности всех эвакуировать. Конечно, полностью исключать этот риск невозможно, но он незначительный.

Что бы вы посоветовали украинцам - на чем стоит сконцентрироваться накануне зимы?

Америки здесь я не открою, потому что это традиционные мероприятия. Для жителей крупных городов, это прежде всего тепломодернизация помещений. Также стоит запастись системами накопления электрической энергии - павербанками, автономными горелками для приготовления пищи. Кроме того, можно оборудовать дома умными розетками, которые тоже помогают экономить электрическую энергию да и в целом потреблять ее более разумно, избегая чрезмерных нагрузок в вечерний период и распределять такие нагрузки на день или ночь.

Для частных домов ситуация не столь критична, потому что там все-таки у людей могут быть твердотопливные котлы. И если у человека есть запас пеллет, дров или угля, он переживет зиму самостоятельно. Безусловно, стоит купить LED-лампы, которые хранят электроэнергию, фонарики на всякий случай. Что касается местных властей, то важно, чтобы все котельные и водоканалы имели возможность альтернативного энергообеспечения как за счет генераторов, так и систем накопления электрической энергии. Потому что даже если в доме не будет электрической энергии, то население сможет нормально перезимовать.

Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 — главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 — НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 — главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

с февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
обстрелы Владимир Омельченко отключения света блэкаут
Реклама

Главное за день

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зиме

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зиме

12:00 Эксклюзивы
"РФ будет бить по Украине до последнего": Жданов назвал цели ударов оккупантов

"РФ будет бить по Украине до последнего": Жданов назвал цели ударов оккупантов

11:49 Украина
Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на юге

Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на юге

10:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:00

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зимеЭксклюзив

11:56

"Остались слезы страха и разлуки": Ефросинина рассказала о годовщине с мужем

11:49

"РФ будет бить по Украине до последнего": Жданов назвал цели ударов оккупантов

11:35

Что меняется с 1 сентября: ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров

11:29

Как определить хороший чай или нет: 3 главный признака подделки

Ночью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека: все подробностиНочью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека: все подробности
11:28

"Пригожин жив и позвонил Путину": в Сети раскрыли, где сейчас главарь "вагнеровцев"

10:59

ВСУ наступают под Бахмутом, войска РФ хотят прорваться на Луганщине – Сырский

10:54

Сокровище или опасность: как отличить сыроежку от гриба-убийцы

10:50

Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на югеВидео

Реклама
10:48

Арбуз и рядом не стоял: безумно полезные свойства дыни, о которых мало кто знает

10:35

Тренчи, джинсовки и пуховики: Андре Тан назвал 5 модных трендов осени 2023

09:50

К шашлыку и даже на зиму: как мариновать шампиньоны, чтобы удивить гостей

09:46

Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

09:44

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

09:20

Пригожин на самом деле не предал Путинамнение

09:16

В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

09:13

"Бавовна" в Крыму: дроны атаковали район Севастопольской бухты

09:00

Гороскоп на завтра 31 августа 2023: Близнецам - релакс, Скорпионам - меньше калорий

09:00

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – ЖдановЭксклюзив

08:42

РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар

Реклама
07:59

В РФ гремели мощные взрывы, в Пскове горел аэродром: повреждены четыре Ил-76

06:59

Ночью в Одессе гремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФФото

06:28

Потенциал производства артиллерии в России обвалилсямнение

06:07

Какой сегодня праздник 30 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:50

Растет безработица и Китай погружается в демографическую яму - ИжакВидео

04:15

"Других вариантов нет": журналист описал последствия для Украины, если РФ не развалитсяВидео

03:33

"Ну зачем вы так позоритесь?": Волочкова стала посмешищем в Сети

03:00

Настя Каменских показала редкие нежные объятия с Потапом

02:30

Яковенко рассказал о радикальном методе Путина повлиять на российскую элитуВидео

02:00

Как солить сало с сахаром: ловкий фокус поразит опытных гурманов

01:30

На вкус будет лучше оливок: как консервировать виноград на зиму - необычный рецепт

00:28

Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд

00:01

Если засыпаете "на ходу": 10 причин, почему постоянно хочется спать

29 августа, вторник
23:51

"Спасаюсь": Сумская оказалась в больнице

23:07

Тина Кароль сожгла Кремль на своём концерте

22:47

Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника - Daily Mail

22:44

Наталья Варлей впервые сделала заявление про войну в Украине

22:32

Слухи про роман правда?: экс-холостяка Заливако засекли на месте ДТП с Квитковой

22:22

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

22:20

"Такая суровая реальность": Черник ответил, могут ли мобилизовать всех украинцев

Реклама
21:48

ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

21:47

"Московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале

21:15

Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

21:03

"Безупречно": у Зеленского с сарказмом отреагировали на "тайные похороны" Пригожина

20:59

В Днепре патрульный застрелил мужчину: детали

20:39

Легендарная советская актриса госпитализирована с поражением мозга

20:34

Как убрать налет на языке: можно и в домашних условиях

20:31

Как назвать брелок на украинском: популяризатор языка озвучил колоритное слово

19:36

"Отбросили оккупантов": генерал раскрыл об успешном продвижении ВСУ на фронте

19:33

"Враг оказался в ловушке": ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом - Минобороны

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять