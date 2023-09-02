"Отключать свет будут по максимуму": эксперт рассказал о последствиях ударов РФ зимой

Сегодня сложно определить потенциал российских ракетных ударов, противовоздушной обороны и того, как долго продлится война.

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Владимир Омельченко рассказал, что будет с отключением света зимой в Украине / Коллаж: Главред, фото: Укрэнерго

Если российские оккупанты будут продолжать наносить по Украине ракетные удары в зимние месяцы, то украинцам стоит готовиться к отключениям электроэнергии. Однако на данный момент сложно оценить, насколько массированными будут эти удары. Об этом в интервью Главреду рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Если будут плановые отключения, то будут отключать по максимуму. Россия действительно может нанести повреждения, но мы не знаем, какими они будут", - сказал Омельченко.

Эксперт добавил, что сегодня мы не можем определить потенциал российских ракетных ударов, дронов, противовоздушной обороны и того, как продлится война.

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"Возможно, с Нового года активные боевые действия в текущем режиме вообще завершатся. Поэтому что-то предвидеть здесь невозможно", - считает Омельченко.

Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Ракетные удары РФ по Украине

Глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты экономят ракеты, чтобы зимой устроить массированные удары по Украине. РФ будет бить по энергетическим объектам, ведь они до сих пор являются приоритетными целями для нее.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что зима в Украине будет сложной, будет немало проблем. Причиной этих проблем будет "сумасшедший Путин".

Страна-агрессор Россия может готовиться к массовым обстрелам Украины осенью и зимой. Но российские оккупанты могут изменить тактику. Вероятно, они будут использовать для атак больше дешевых дронов-камикадзе "Шахед", считает представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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