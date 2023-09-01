РФ копит ракеты: украинцам назвали вероятные цели массированных ударов оккупантов

Оккупанты РФ заняты накоплением ракетного вооружения, подчеркнула Наталья Гуменюк.

https://glavred.info/ukraine/rf-kopit-rakety-ukraincam-nazvali-veroyatnye-celi-massirovannyh-udarov-okkupantov-10497568.html Ссылка скопирована

Наталья Гуменюк рассказала об угрозе ракетного удара / коллаж Главред, скриншоты из видео

Российские оккупанты экономят ракеты, чтобы зимой устроить массированные удары по Украине, заявила глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Россия будет бить по энергетическим объектам, ведь они до сих пор являются приоритетными целями для нее, подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.

"Мы сейчас наблюдаем тот факт, что они фактически накапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономны", – отметила руководитель пресс-центра.

видео дня

Гуменюк добавила, что изменение тактики во время обстрелов, которая происходит сейчас, имеет целью найти пробелы в украинской ПВО.

Ранее эксперт назвал вероятные цели и сроки атак РФ. Оккупанты РФ могут наносить новые удары по Украине, не исключил Андрей Закревский.

Напомним, ранее появился прогноз, чем и когда РФ может бить по Украине. Потенциал у врага для совершения обстрела есть, предупредил Александр Коваленко.

Напомним, ранее взрывы раздались в Киеве, Хмельницкой, Винницкой области. Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию однойиз детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.