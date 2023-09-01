РФ копит ракеты: украинцам назвали вероятные цели массированных ударов оккупантов

Российские оккупанты экономят ракеты, чтобы зимой устроить массированные удары по Украине, заявила глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Россия будет бить по энергетическим объектам, ведь они до сих пор являются приоритетными целями для нее, подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.
"Мы сейчас наблюдаем тот факт, что они фактически накапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономны", – отметила руководитель пресс-центра.
Гуменюк добавила, что изменение тактики во время обстрелов, которая происходит сейчас, имеет целью найти пробелы в украинской ПВО.
Ранее эксперт назвал вероятные цели и сроки атак РФ. Оккупанты РФ могут наносить новые удары по Украине, не исключил Андрей Закревский.
Напомним, ранее появился прогноз, чем и когда РФ может бить по Украине. Потенциал у врага для совершения обстрела есть, предупредил Александр Коваленко.
Напомним, ранее взрывы раздались в Киеве, Хмельницкой, Винницкой области. Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию однойиз детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.
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