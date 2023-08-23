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Угроза массированного удара: чем и когда РФ может бить по Украине – прогноз

Алексей Тесля
23 августа 2023, 12:45 обновлено 23 августа, 13:00
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Потенциал у врага для совершения обстрела есть, предупредил Александр Коваленко.
Ракетный удар
РФ может нанести новый ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О вероятности массированного ракетного удара по Украине 24 августа предупредил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Для них это этакая фетиш-дата. Очень болезненная, неприятная, поэтому они будут на нее реагировать так, как параноидальные маньяки. Потенциал у врага для совершения обстрела есть. У россиян есть производство "Калибров" и Х-101, Х-555. Из этого можно заключить, что с момента последнего ракетного удара 15 августа они только за счет своего производства имеют возможность накопить от 20 до 30 ракет Х-101, Х-555. То есть по состоянию на День Независимости Украины они могут иметь такое количество", – подчеркнул он в комментарии ТСН.

Эксперт уточнил, что за последнее время враг мог накопить около 10-15 ракет "Калибр". Кроме этих ракет есть Х-22, "Оникс", которые они используют преимущественно по Одессе, а также "Искандер-М" и "Искандер-К". Он не исключил, что именно ракет у россиян может быть от 40 до 50.

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Коваленко также призвал не забывать о дронах-камикадзе Shahed-136: "Не исключаю того, что ко Дню Независимости они могут подготовить до 50 дронов-камикадзе. Другой вопрос в том – это они будут делать одновременно или растягивать на несколько дней? Если растягивать, то речь идет о другом количестве боекомплекта, которое они будут задействовать".

Напомним, страна-агрессор РФ ударила четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России

Напомним, 11 августа взрывы раздались в Киеве, Хмельницкой, Винницкой области. Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию однойиз детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

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