Враг ударил Кинжалами по Франковщине: в ВСУ назвали цель ракетной атаки РФ

Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, рассказали в ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/vrag-udaril-kinzhalami-po-frankovshchine-v-vsu-nazvali-cel-raketnoy-ataki-rf-10492570.html Ссылка скопирована

Оккупанты ударили ракетами по Украине / колаж: Главред, фото: АрміяInform, warfor.me

Страна-агрессор РФ ударила четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К в пятницу, 11 августа.

Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России. Об этом рассказали в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области", - подчеркивается в сообщении.

видео дня

Подробности ракетного удара РФ по Франковщине

В свою очередь спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что во время ракетного удара, который совершили оккупанты сегодня, 11 августа, они пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут учиться на истребителях F-16.

По словам спикера Воздушных сил, ракеты врага летели на военные аэродромы, которые находятся под его прицелом уже не первый месяц.

"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут учиться на F-16. Хотели ударить по нашей молодежи и лишить нас перспективы перейти на западную технику", - сказал Игнат в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что атака оккупантов не имела успеха и не принесла им желаемых результатов.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, 11 августа взрывы раздались в Киеве, Хмельницкой, Винницкой области. Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

Позже стало известино, что российская ракета убила ребенка. 11 августа около 10 часов утра российские военные совершили обстрелы аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.

Больше новостей: