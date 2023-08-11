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В Киеве, Виннице, Хмельницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

Анна Ярославская
11 августа 2023, 10:04 обновлено 11 августа, 10:57
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Российские оккупанты запустили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинджал" из самолетов МиГ-31К в направлении Киевской области.
Кинжал, российские ракеты
РФ атаковала Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

В пятницу, 11 августа, в Киеве прогремел мощный взрыв после объявления воздушной тревоги. В Воздушных силах предупредили о том, что российские оккупанты запустили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинджал" из самолетов МиГ-31К в направлении Киевской области.

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10:52 Кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева.

видео дня

На улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.

Как сообщил мэр Кличко, пострадавших нет.

10:33 - По Украине пошли отбои воздушной тревоги.

10:25 - Начальник КМВА Сергей Попко уточнил, что в Киеве несколько обломков российской ракеты упали в Оболонском районе на территории детской больницы. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.

10:19 - Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место.

10:15 - В Хмельницкой области работает ПВО.

"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" – сообщил в Facebook первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

10:09 - Сообщается о взрывах в Виннице и Хмельницком.

10:07 - начальник КГВА Сергей Попко предупредил, что ракетная опасность продолжается, и призвал оставаться в укрытиях.

10:02 - В Киевской городской военной администрации заявили о работе сил ПВО.

09:59 - "Зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины! Оставайтесь в укрытии!", - предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Через несколько минут в ВС сообщили о повторных пусках ракет российскими оккупантами.

09:49 - В Украине объявлена воздушная тревога.

В Украине объявлена воздушная тревога
В Украине объявлена воздушная тревога / Фото: map.ukrainealarm.com

Ракетные удары РФ по Запорожью

Вечером 10 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, повредив объект гражданской инфраструктуры. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 16 - ранены.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, российская оккупационная армия в 19:20 четверга атаковала объект гражданской инфраструктуры в Запорожье ракетой "Искандер-К".

Под удар российских оккупантов попал отель Reikartz в Запорожье, где не раз останавливались сотрудники ООН.

Вечером в среду, 9 августа, страна-агрессор Россия ударила по жилому кварталу Запорожья. Российская ракета попала в район храма и торговых сооружений.

В результате атаки на город погибли 43-летний мужчина и две женщины 19 и 21 лет. Среди девяти травмированных – 11-месячный ребенок.

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