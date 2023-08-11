РФ атаковала "Искандером" отель в Запорожье: в ООН шокированы ударом по Reikartz

Вечером 10 августа под удар российских оккупантов попал отель Reikartz в Запорожье, где не раз останавливались сотрудники ООН.

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Ракетный удар по Запорожью оккупанты нанесли вечером 10 августа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UA.National.Police

Вечером 10 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, повредив объект гражданской инфраструктуры. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 16 - ранены.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, российская оккупационная армия в 19:20 четверга атаковала объект гражданской инфраструктуры в Запорожье ракетой "Искандер-К".

Под удар российских оккупантов попал отель Reikartz в Запорожье, где не раз останавливались сотрудники ООН.

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Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун заявила, что шокирована произошедшим, так как и она сама, и ее коллеги использовали отель как базу во время поездок Запорожье, говорится на сайте ООН - Украина.

"Я потрясена известием, что отель, который часто использовали сотрудники ООН и наши коллеги из неправительственных организаций для поддержки пострадавших от войны, только что попал под российский удар в Запорожье. Это абсолютно недопустимо. Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда посещала Запорожье. Моя команда использует его как базу во время неоднократных поездок в город. Это была база ООН для работы по эвакуации гражданских жителей с комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года", - заявила Браун.

Она добавила, что количество неизбирательных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура и из-за которых погибли и получили ранения мирные жители, "достигло невероятных объемов", и они являются нарушением международного гуманитарного права.

Дениз Браун призвала Россию "во имя человечности" соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине.

Ракетный удар по Запорожью 9 августа

Вечером в среду, 9 августа, страна-агрессор Россия ударила по жилому кварталу Запорожья. Российская ракета попала в район храма и торговых сооружений.

В результате атаки на город погибли 43-летний мужчина и две женщины 19 и 21 лет. Среди девяти травмированных – 11-месячный ребенок. Сперва сообщалось о двух погибших, однако потом стало известно, что количество жертв обстрела Запорожья возросло – еще одна девушка умерла утром 10 августа в больнице.

Во время ракетного удара по Запорожью погибли молодые музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына. Девушки создали собственную группу, а также систематически пели на улицах, собирая деньги для украинских военных.

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