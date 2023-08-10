Число жертв обстрела Запорожья выросло: в больнице скончалась еще одна женщина

Погибли 43-летний мужчина и две женщины 19 и 21 лет. Среди девяти травмированных - 11-месячный ребенок.

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Ракетный удар по Запорожью оккупанты нанесли вечером 9 августа / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Вечером 9 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Травмы получили 9 человек, из них один ребенок, еще трое людей погибли. Такие данные утром 10 августа опубликовала госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади 12 кв. м, которая располагалась на территории церкви. Проведены аварийно-спасательные работы в здании магазина и других поврежденных рядом зданиях, говорится в сообщении ГосЧС.

Психологи оказали помощь 17 пострадавшим людям.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что жертвами российского ракетного удара по Запорожью 9 августа стали три человека. От полученных в результате атаки травм одна женщина скончалась уже в больнице.

Среди девяти пострадавших есть ребенок, а один взрослый находится в тяжелом состоянии.

"К сожалению, количество жертв российского обстрела Запорожья возросло. Утром в больнице умерла еще одна женщина. По состоянию на 08:30, погибли три человека, девять – травмированы. Один человек в тяжелом состоянии", – написал он в Telegram.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил в Telegram, что погибли 43-летний мужчина и две женщины 19 и 21 лет. Среди девяти травмированных - 11-месячный ребенок.

Ракетный удар по Запорожью

Вечером 9 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, в сети ширились слухи о пуске Россией ракет "Кинжал". Однако в Воздушных силах эту информацию не подтвердили.

По словам представителя ПС Юрия Игната, враг, вероятно, умышленно имитировал пуски аэробалистических ракет. Речь идет о создании оккупантами ложных "меток" посредством систем радиоэлектронной борьбы.

Российские войска все же нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья. Российская ракета попала в район храма и торговых сооружений.

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