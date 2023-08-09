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Россияне прибегли к хитростям: раскрыта причина воздушных тревог вечером

Яна Ставская
9 августа 2023, 20:25 обновлено 9 августа, 20:37
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Враг пытается обмануть украинскую противовоздушную оборону.
Кинжал, российские ракеты
Российская система РЭБ имитировала пуск "Кинжалов" по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Российские оккупанты прибегли к хитростям во время объявленной в Украине вечером воздушной тревоги. Как сообщил в эфире телемарафона спикер ПС Юрий Игнат, враг имитировал пуски "Кинжалов".

Воздушные силы зафиксировали МиГ-31К в небе возле Украины. После отбоя тревоги в Украине оккупанты повторили взлет носителя "Кинжалов".

"Что произошло? Очередной взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка. Как известно, МиГ-31К является носителем аэробалистических ракет -47 "Кинжал"... когда был зафиксирован уже отбой тревоги, был повторный взлет, поэтому была вероятна угроза применения ракет "Кинжал", - сказал Игнат.

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После этого в сети начали распространяться слухи о якобы пролете ракет в направлении Винницкой области. Игнат отметил, что в тот момент Воздушные силы зафиксировали в районе севера Украины "засечку".

"Засечка" со скоростью 7500 (км в час) - это характерный маркер того, что это может двигаться именно аэробалистическая ракета. Такие же "засечки" были и накануне Дня Воздушных сил, когда враг "поздравил" нас с профессиональным праздником таким образом. Но тогда были реальные "Кинжалы", три пуска ракет и между ними было и несколько имитационных", - пояснил представитель ПС.

Речь идет о создании оккупантами ложных "меток" с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Однако Игнат подчеркнул, что во время воздушной тревоги стоит находиться в укрытиях.

Россияне бьют по Украине "Кинжалами" и "Калибрами"

5 августа россияне совершили очередную массированную атаку по Украине. Под удар попало предприятие "Мотор Сич" в Запорожье, а также военный аэродром в Староконстантинове.

Тогда ракеты, которыми Россия атаковала Украину, летели со стороны Беларуси.

Накануне РФ также ударила "Калибрами" по жилым домам в Покровске. Повторный удар пришелся по спасателям и полицейским, которые помогали транспортировать раненых гражданских.

Что известно о МиГ-31

МиГ-31-советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является МиГ-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

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