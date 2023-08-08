'Спасли 8 человек': ГСЧС завершила спасательную операцию в Покровске

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям завершила аварийно-спасательные работы после ракетной атаки в Покровску.
"8 августа в 16:40 завершены аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме, который был поврежден в результате обстрела 7 августа", - сообщили в ГСЧС.
По предварительной информации, погибли 7 человек, в том числе 1 сотрудник ГСЧС. Известно, что погиб заместитель главы ГСЧС Донбасса. Андрей Омельченко погиб во время повторного обстрела Покровска российскими оккупантами.
К счастью, подразделения ГСЧС спасли 8 человек.
"С места происшествия вывезено 122 тонны строительного мусора. К ликвидации последствий обстрелов от ГСЧС было привлечено 46 человек и 12 единиц техники", - добавили в ведомстве.
Российская атака по Покровску: что известно
7 августа российские оккупанты ударили двумя ракетами по Покровску. Россия нанесла два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом.
Стало известно о жертвах ракетной атаки в Покровске: раненых из-за обстрела Покровска уже 81, погибли - 7. Россия атаковала дважды "Искандерами". Первой целью оккупантов были гражданские, второй - службы, которые приехали спасать пострадавших.
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