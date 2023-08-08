УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Половину жизни отдал службе: в Покровске погиб заместитель главы ГосЧС Донбасса

Анна Ярославская
8 августа 2023, 08:00 обновлено 8 августа, 08:03
94
Андрей Омельченко погиб во время повторного обстрела Покровска российскими оккупантами вечером 7 августа.
Андрей Омельченко, ракетный обстрел Покровска
Андрей Омельченко погиб во время повторного ракетного обстрела Покровска 7 августа / Коллаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS

Вечером в понедельник, 7 августа, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Покровске Донецкой области. Во время поисково-спасательных работ оккупанты устроили повторный обстрел, в результате которого погиб заместитель председателя ГосЧС Донецкой области Андрей Омельченко.

О гибели спасателя сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Андрей Омельченко
Андрей Омельченко / Фото: t.me/Klymenko_MVS

Андрей Омельченко был полковником Службы гражданской защиты, заместителем начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

видео дня

"Сегодня его жизнь забрала российская ракета в Покровске", – говорится в сообщении.

Клименко отметил, что погибший спасатель отдал службе половину своей жизни. Ему было всего 52 года.

Ракетный обстрел Покровска

Вечером 7 августа российские оккупанты нанесли два ракетных удара по городу Покровск Донецкой области. Сначала ударили в жилой дом, примерно через 40 минут вторая ракета упала поблизости. По предварительным данным, семь человек погибли, в том числе и заместитель начальника облуправления ГосЧС.

По предварительным данным, РФ атаковала Покровск ракетами Искандер.

По состоянию на 7:00 вторника известно, что погибли 7 человек. 67 ранены, из них - 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей.

Утром разбор завалов возобновили. Ночью спасатели были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов.

Другие новости:

Покровск новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

США объявят о новом пакете помощи Украине: в Reuters узнали, что в него войдет

США объявят о новом пакете помощи Украине: в Reuters узнали, что в него войдет

07:21 Мир
РФ ударила двумя ракетами по Покровску: число жертв и раненых выросло

РФ ударила двумя ракетами по Покровску: число жертв и раненых выросло

06:43 Украина
Лупили "Искандерами": Зеленский раскрыл подробности удара по Покровску

Лупили "Искандерами": Зеленский раскрыл подробности удара по Покровску

23:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:18

Байден и Белый дом готовят дополнительные деньги для Украины - CNN

08:00

Половину жизни отдал службе: в Покровске погиб заместитель главы ГосЧС Донбасса

07:25

Россияне побегут из Крыма на баржах: астролог назвал дату разрушения Крымского мостаВидео

07:21

США объявят о новом пакете помощи Украине: в Reuters узнали, что в него войдет

07:05

Запутанная загадка с невероятным ответом: нужно найти тигра в лесу

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:48

Кощеева смерть: чего Путин боится больше всего?мнение

06:43

РФ ударила двумя ракетами по Покровску: число жертв и раненых вырослоФото

06:25

Карта дня: что предвещает Таро на 8 августа

06:25

Как правильно говорить – "копіЙОк" или "копІйок": Авраменко поставил точку в дилеммеВидео

Реклама
04:40

Контрнаступление ВСУ отстает от графика, потому что был изменен тип операции – эксперт

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 8 августа

03:30

Как сказать на украинском "удерживать руки на весу": Авраменко дал ответ

03:00

"Опасные друзья": типы людей, которых стоит остерегаться и не подпускать к себе

02:30

Сенполия вырастет, как на дрожжах: как приготовить секретный раствор для полива фиалок

01:40

Изможденная Белла Хадид показала пугающее лицо своей болезни

01:10

Такаранов не будет: топ дешевых средств против комнатных паразитов

00:38

Не увлекайтесь овсянкой: топ лучших добавок и распространенных ошибок

07 августа, понедельник
23:55

Лупили "Искандерами": Зеленский раскрыл подробности удара по Покровску

23:04

Первая партия скоро прибудет: США одобрили поставки Украине танков Abrams

22:15

Звезда "Папика" напугала фанатов проблемой со здоровьем

Реклама
22:01

Головоломка с изюминкой: только самые креативные заметят балерину среди деревьев

21:52

Оправдывал войну РФ против Украины: митрополита УПЦ МП приговорили к 5 годам тюрьмы

21:48

Россия готовит ракеты: украинцев предупредили о новой угрозе

21:08

Названо оружие, которое сыграет ключевую роль в освобождении Черного моря

20:36

"Инициатива на нашей стороне": ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед - Залужный

20:27

Оккупанты попали в две многоэтажки в Покровске: много погибшихФотоВидео

20:16

В Москве обнаружили тело известного режиссера спустя год после ее смерти

20:01

Легкий перекус на утро и вечер: что покушать, чтобы не растолстеть

19:56

Логистика оккупантов "приболела": в ВСУ рассказали, как "насолили" армии РФ

19:43

Отважных мстителей уже ищут: в РФ насмерть забили камнями двух "вагнеровцев"

19:12

Что на самом деле произошло на саммите в Джидде?мнение

19:06

Зачем добавлять лед в кофе: 3 рецепта, от которых все будут в восторге

18:50

Ворвется настоящая холодрыга: в Украине похолодает до +18

18:30

Какие знаки зодиака притягивают деньги - их всего три

18:26

Как на украинском называется "девичник" и "мальчишник": Авраменко дал ответ

18:20

Мария Бурмака раскрыла подробности романа с младшим на 10 лет мужчиной

18:00

Паша-мерседес благодаря СИЗО молниеносно начал любить Украину: его уже выпустили под залог

17:43

"Нежелание понимать, что в стране война": Женя Галич рассказал, что его возмутило в тылу

17:40

"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

17:35

"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

Реклама
17:29

Стало известно, где находится Надя Мейхер - блогер-сплетник раскрыл секрет

17:12

Россия применила химоружие на Запорожье: в ВСУ сделали заявление

17:01

ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге – МОУ

16:55

Цены на бензин и солярку лезут вверх: АЗС еще сильнее подняли стоимость

16:48

Не просто украшение: зачем нужна дырка в бублике и пончике

16:38

Как правильно замораживать яйца на зиму: важные советы от опытных хозяек

16:04

Штормить будет минимум 3 дня: 8-бальная магнитная буря в Украине затягивается

16:02

В крупном порту Турции прогремел мощный взрыв: что известно

16:01

В чем разница между кабачком и цукини: простой ответ способен изумить

15:54

Хотела убить Зеленского: украинка помогала РФ готовить удар по президенту в НиколаевеФото

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять