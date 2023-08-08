Половину жизни отдал службе: в Покровске погиб заместитель главы ГосЧС Донбасса

Андрей Омельченко погиб во время повторного обстрела Покровска российскими оккупантами вечером 7 августа.

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Андрей Омельченко погиб во время повторного ракетного обстрела Покровска 7 августа / Коллаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS

Вечером в понедельник, 7 августа, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Покровске Донецкой области. Во время поисково-спасательных работ оккупанты устроили повторный обстрел, в результате которого погиб заместитель председателя ГосЧС Донецкой области Андрей Омельченко.

О гибели спасателя сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Андрей Омельченко / Фото: t.me/Klymenko_MVS

Андрей Омельченко был полковником Службы гражданской защиты, заместителем начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

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"Сегодня его жизнь забрала российская ракета в Покровске", – говорится в сообщении.

Клименко отметил, что погибший спасатель отдал службе половину своей жизни. Ему было всего 52 года.

Ракетный обстрел Покровска

Вечером 7 августа российские оккупанты нанесли два ракетных удара по городу Покровск Донецкой области. Сначала ударили в жилой дом, примерно через 40 минут вторая ракета упала поблизости. По предварительным данным, семь человек погибли, в том числе и заместитель начальника облуправления ГосЧС.

По предварительным данным, РФ атаковала Покровск ракетами Искандер.

По состоянию на 7:00 вторника известно, что погибли 7 человек. 67 ранены, из них - 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей.

Утром разбор завалов возобновили. Ночью спасатели были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов.

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