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Лупили "Искандерами": Зеленский раскрыл подробности удара по Покровску

Алина Дембицкая
7 августа 2023, 23:55 обновлено 8 августа, 00:13
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От повторного ракетного удара РФ погиб полковник службы гражданской защиты, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко.
Покровск
Зеленский раскрыл подробности удара по Покровску / Коллаж: Главред, фото: / Донецкая ОВА, president.gov.ua, Telegram Игорь Клименко

Российские оккупационные войска вечером 7 августа безжалостно ударили ракетами "Искандер" по жилым домам в Покровске на Донетчине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения.

"Сейчас продолжается спасательная операция в Покровске после российских ракетных ударов. Ракеты "Искандер" против обычных жилых домов. Все наши службы работают на месте. К сожалению, есть жертвы. Есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким...", - сказал глава государства.

Также Зеленский сообщил, что от повторного ракетного удара есть погибший среди сотрудников ГСЧС.

видео дня

"Полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области. Вечная память...", - сказал президент.

Украинский гарант также отдельно отметил украинских спасателей, работников ГСЧС, которые в разных городах нашей страны работают ради жизни, чтобы российский террор проигрывал.

На гибель Андрея Омельченко также отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Глубоко скорбим из-за гибели Андрея Омельченко – полковника Службы гражданской защиты, заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Сегодня его жизнь забрала российская ракета в Покровске. Полковнику Омельченко было 52 года. Половину своей жизни он отдал службе. Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Невосполнимая потеря...", - написал Клименко в своем Telegram-канале.

Ракетный удар по Покровску

Как сообщал Главред, российские оккупанты вечером в понедельник, 7 августа, обстреляли город Покровск в Донецкой области и попали в две многоэтажки. В результате попадания в одну из них были полностью разрушены несколько квартир на верхних этажах жилого дома.

По данным главы МВД Игоря Клименко, по состоянию на 21:50 количество погибших составляет 5 человек. Количество травмированных возросло до 31. Из них - 19 сотрудников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный террор россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства заявил, что Украина выстоит против ударов "российского зла".

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