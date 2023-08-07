Лупили "Искандерами": Зеленский раскрыл подробности удара по Покровску

Российские оккупационные войска вечером 7 августа безжалостно ударили ракетами "Искандер" по жилым домам в Покровске на Донетчине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения.
"Сейчас продолжается спасательная операция в Покровске после российских ракетных ударов. Ракеты "Искандер" против обычных жилых домов. Все наши службы работают на месте. К сожалению, есть жертвы. Есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким...", - сказал глава государства.
Также Зеленский сообщил, что от повторного ракетного удара есть погибший среди сотрудников ГСЧС.
"Полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области. Вечная память...", - сказал президент.
Украинский гарант также отдельно отметил украинских спасателей, работников ГСЧС, которые в разных городах нашей страны работают ради жизни, чтобы российский террор проигрывал.
На гибель Андрея Омельченко также отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Глубоко скорбим из-за гибели Андрея Омельченко – полковника Службы гражданской защиты, заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Сегодня его жизнь забрала российская ракета в Покровске. Полковнику Омельченко было 52 года. Половину своей жизни он отдал службе. Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Невосполнимая потеря...", - написал Клименко в своем Telegram-канале.
Ракетный удар по Покровску
Как сообщал Главред, российские оккупанты вечером в понедельник, 7 августа, обстреляли город Покровск в Донецкой области и попали в две многоэтажки. В результате попадания в одну из них были полностью разрушены несколько квартир на верхних этажах жилого дома.
По данным главы МВД Игоря Клименко, по состоянию на 21:50 количество погибших составляет 5 человек. Количество травмированных возросло до 31. Из них - 19 сотрудников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный террор россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства заявил, что Украина выстоит против ударов "российского зла".
Вас может заинтересовать: