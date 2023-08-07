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Оккупанты попали в две многоэтажки в Покровске: есть погибшие

Алёна Воронина
7 августа 2023, 20:27 обновлено 7 августа, 21:18
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Во время разбора завалов поврежденной многоэтажки был еще один "прилет" в соседний жилой дом.
Прилет в жилой дом в Покровске
Оккупанты попали в две многоэтажки в Покровске/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российские оккупанты вечером в понедельник, 7 августа, обстреляли город Покровск в Донецкой области и попали в две многоэтажки.

В результате попадания в одну из них были полностью разрушены несколько квартир на верхних этажах жилого дома. В соцсетях сообщили, что под завалами могут быть люди.

Кроме этого, во время разбора завалов поврежденной многоэтажки был еще один "прилет" в соседний жилой дом.

видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий "прилетов" по жилым домам в Покровске. Он сообщил, что есть жертвы.

"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте – спасатели и все необходимые службы. Продолжается спасение людей", – написал президент.

Последствия удара оккупантов по Покровску
Последствия удара оккупантов по Покровску/ скрин

Смотрите видео последствий удара оккупантов по Покровску:

Погиб один человек

В Донецкой ОВА сообщили, что один человек погиб, еще семь – ранены в результате атаки российских захватчиков на Покровск.

"1 человек погиб, 7 ранены – таковы предварительные оперативные данные последствий ракетной атаки оккупантов на Покровск. Захватчики нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Повредили 9-ти и 5-этажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания", – рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Также он предупредил, что сохраняется угроза повторных атак оккупантов.

Кириленко добавил, что информация о раненых и погибших будет обновляться.

  • Последствия удара оккупантов по Покровску
    Последствия удара оккупантов по Покровску Донецкая ОВА
  • Последствия удара оккупантов по Покровску
    Последствия удара оккупантов по Покровску Донецкая ОВА
  • Последствия удара оккупантов по Покровску
    Последствия удара оккупантов по Покровску Донецкая ОВА
  • Последствия удара оккупантов по Покровску
    Последствия удара оккупантов по Покровску Донецкая ОВА
  • Последствия удара оккупантов по Покровску
    Последствия удара оккупантов по Покровску Донецкая ОВА
  • Последствия удара оккупантов по Покровску
    Последствия удара оккупантов по Покровску Донецкая ОВА
  • Последствия удара оккупантов по Покровску
    Последствия удара оккупантов по Покровску Донецкая ОВА

Война в Украине

Ранее в Минобороны рассказали, ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге. Оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили ключевые господствующие высоты бетоном, что затрудняет продвижение украинских военных, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В ВСУ рассказали, что логистика оккупантов "приболела". Украинские военные усложнили для российских оккупантов логистику. Транспортные пути, по которым двигались захватчики, "приболели" из-за вмешательства защитников Украины, рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что инициатива на нашей стороне. Залужный прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, сейчас продолжаются тяжелые бои, однако инициатива на стороне Украины.

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