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Логистика оккупантов "приболела": в ВСУ рассказали, как "насолили" армии РФ

Алёна Воронина
7 августа 2023, 19:56 обновлено 7 августа, 19:59
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У захватчиков сейчас определенные проблемы с транспортными путями из-за вмешательства украинских военных.

Украинские военные, Наталья Гуменюк
Благодаря ВСУ логистика оккупантов "приболела"/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, скрин

Украинские военные усложнили для российских оккупантов логистику. Транспортные пути, по которым двигались захватчики, "приболели" из-за вмешательства защитников Украины.

Теперь враги даже вынуждены менять алгоритмы довоза своих раненых в лечебные учреждения, и эти все изменения сильно влияют на морально-психологическое состояние противника. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Еспресо".

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Она отмечает, что российская оккупационная армия на юге Украины теряет около 50 человек ежедневно, но эти потери не всегда окончательные.

"Это не всегда 200-е, это и 300-е в том числе. Вражеского войска на определенное время становится меньше. А это значит, что большое количество раненых везут по разным заведениям, которых не хватает. Поскольку оккупированное левобережье пополняется вражескими потерями с Запорожского и Херсонского направления", – отметила Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты из-за проблем с логистикой вынуждены концентрировать лекарственные заведения, в которые они везут своих раненых, так, чтобы удобнее было везти.

"Расположение и обеспечение логистикой группировки вражеских оккупационных войск сейчас чрезвычайно сложно из-за определенных проблем с транспортными путями, которые немного "приболели" с помощью нашего вмешательства. И они стараются концентрировать лечебные учреждения так, чтобы раненых было легче свозить. Именно поэтому они очень бросаются в глаза местным. И это очень сильно влияет на морально психологический дух самих оккупантов", – рассказала Гуменюк.

Война в Украине

Ранее в Минобороны рассказали, что ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге. Оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили ключевые господствующие высоты бетоном, что затрудняет продвижение украинских военных, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ. Контрнаступление Вооруженных сил Украины разворачивается с определенной тяжестью и не так быстро, как прогнозировалось. Украинские защитники чувствуют усталость, но российская сторона демонстрирует признаки страха, сказал глава Украинского государства.

Напомним, Зеленский прямо пригрозил россиянам, что они останутся без кораблей, если так и дальше будут обстреливать украинские порты и пытаться доминировать в Черном море. Украина будет отвечать тем же-и до конца войны РФ может остаться без кораблей, подчеркнул глава Украинского государства.

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