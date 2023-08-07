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Отважных мстителей уже ищут: в РФ насмерть забили камнями двух "вагнеровцев"

Алина Дембицкая
7 августа 2023, 19:43 обновлено 7 августа, 19:43
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Убитым боевикам было 41 и 38 лет. Также с ними был 21-летний россиянин, но ему удалось сбежать.
вагнеровцы
В РФ насмерть забили камнями двух "вагнеровцев" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, росСМИ

В стране-агрессоре России, неподалеку от города Туапсе, что в Краснодарском крае, местные жители до смерти избили двух бывших "вагнеровцев". Еще одному удалось сбежать, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в Twitter.

Как рассказал Сотник, тела двух "вагнеровцев" нашли у реки. По предварительным данным, их забили камнями местные жители. Что стало причиной драки, неизвестно.

Убитым боевикам было 41 и 38 лет. Также с ними был 21-летний россиянин, но ему удалось сбежать. Сейчас он в больнице.

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"Отважных мстителей, угомонивших убийц на веки вечные, ищут с собаками", - сообщил Сотник.

Как уточняет российское издание Gorod.Che.Ru, инцидент произошел 5 августа около трех часов ночи на берегу реки Дедерка.

По подозрению в убийстве "вагнеровцев" разыскивают армян, уроженцев Туапсинского района: Устяна Карена, Тулумджяна Вартана, Экзаряна Альберта, Туркменяна Артема.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, Евгений Пригожин со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" отправился в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко после военного мятежа и попытки похода на Москву.

После этого сообщалось, что у границ ЕС серьезно обостряется ситуация. "Вагнеровцы" начали подготовку белорусского спецназа недалеко от границ с Польшей. Как сообщало Reuters, Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев".

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вагнеровцы двинулись к Сувальскому коридору и что Польше грозит гибридная атака. Он рассказал, что более 100 наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси шли в сторону Сувальского коридора, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и отделяет Калининградскую область страны-агрессора России и Беларусь.

Недавно стало известно, что часть наемников частной военной компании "Вагнера" подошла к границе Литвы. Они заняли позиции в районе Гродно в Беларуси. Это месторасположение вагнеровцев удобно для того, чтобы совершать провокации. Об этом сообщил президент страны Гитанас Науседа во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

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