'Хотим контролировать все те земли': Песков назвал регионы, которые РФ хочет оккупировать

Песков выдал, что "Россия не планирует оккупировать другие территории Украины", кроме тех, которые кремлевский режим записал в "конституцию РФ".

https://glavred.info/world/hotim-kontrolirovat-vse-te-zemli-peskov-nazval-regiony-kotorye-rf-hochet-okkupirovat-10491256.html Ссылка скопирована

Песков назвал регионы, которые РФ хочет оккупировать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Кремль

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор Россия хочет контролировать те регионы Украины, которые в Конституции РФ записаны как российские.

Как пишет The New York Times, журналисты спросили у Пескова, хочет ли РФ захватить еще больше украинских территорий. Тот ответил "нет".

Спикер российского дикатора выдал, что "Россия не планирует оккупировать другие территории Украины", кроме тех, которые кремлевский режим записал в "конституцию РФ".

видео дня

"Мы хотим контролировать все те земли, которые записаны в Конституции РФ, как наши", - заявил Песков.

Заметим, что россияне внесли в Конституцию РФ пять украинских регионов: Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ. Так, глава кремлевского режима манипулирует темой переговоров с Украиной, начать которые якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ.

Напомним, что в городе Джидда, что в Саудовской Аравии, 5 августа стартовал саммит советников по национальной безопасности и политических директоров по ключевым принципам мира в украино-российской войне на основе "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, саммит важен для Украины, поскольку он дает возможность достучаться до стран, которые до сих пор придерживаются нейтральной позиции.

Вас может заинтересовать: