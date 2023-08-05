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В Саудовской Аравии стартовал саммит без России по мирной формуле Зеленского

Дмитрий Видоменко
5 августа 2023, 19:41 обновлено 5 августа, 19:53
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В Саудовской Аравии в субботу, 5 августа 2023 года, начался мирный саммит относительно украино-российской войны.
Саудовская Аравия, Зеленский
Саммит по мирной формуле президента Зеленского идет в Саудовской Аравии / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В города Джидда, что в Саудовской Аравии, 5 августа 2023 года стартовал саммит уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по ключевым принципам мира в украино-российской войне на основе "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Как говорят эксперты, саммит важен для Украины, поскольку он дает возможность достучаться до стран, которые до сих пор придерживаются нейтральной позиции. В частности, речь идет об Индии и Бразилии.

Аналитики отмечают, что особенно важно также присутствие представителей КНР. И украинские дипломаты надеются, что официальный Пекин поддержит мирный план Владимира Зеленского.

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"У нас много разногласий и мы слышали разные позиции, но важно, чтобы наши принципы совпали", — сказал специальный посланник КНР по вопросам Евразии Ли Хуэя.

На саммит не приглашены представители страны-агрессора Россию – однако в Кремле заявили, что внимательно "следят" за встречей. В Кремле заявили, что они сначала якобы "должны понять, какие цели поставлены и о чем будет идти речь".

И, уже по сложившейся недоброй традиции, саммит на Ближнем Востоке, как и многие другие встречи на высшем уровне, а также попытки мирных переговоров, сопровождался ракетным обстрелом русскими оккупантами украинских городов. На это обратил внимание украинцев губернатор Кировоградской области Виталий Ким.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что встреча советников по нацбезопасности и политических советников лидеров государств в Саудовской Аравии должна быть успешной. Саммит Украина готовила очень долго.

"Это важно, мы будем сидеть все вместе за одним столом. Мы будем говорить со странами, которые уважают нашу независимость и суверенитет. Наша официальная цель, приблизить и провести учредительный саммит мира. Нужно для этого иметь согласие других, как можно большего количества государств", – цитирует чиновника его пресс-секретарь Даша Заривная.

Саммит в Саудовской Аравии

Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран примут участие в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны. Мероприятие состоится в Саудовской Аравии. Страны-агрессора России на встрече не будет. В саммите в Джидде, темой которого станет завершение войны России против Украины, примут участие 30 государств.

Россия сблизилась с Китаем в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину, когда столкнулась с непредсказуемыми последствиями международного давления.

Сам Пекин называет свою позицию "нейтральной", хотя на дипломатическом и экономическом уровне поддерживает российскую сторону. Например, недавно специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй цинично призвал Запад прекратить поставлять в Украину оружие для помощи ВСУ.

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