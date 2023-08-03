Китай, вероятно, меняет риторику по войне в Украине: WSJ назвала признаки

Пекин отправляет свою делегацию в Саудовскую Аравию.

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Китай раздражен политикой Путина, считают СМИ / pixabay, скриншот

Китайская делегация готова присоединиться к мирным переговорам по Украине в Саудовской Аравии, куда не приглашали Россию. По мнению обозревателей газеты The Wall Street Journal, Пекин, похоже, меняет риторику по войне.

Утверждается, что последней краплей для коммунистического режима КНР стал выход РФ из "зерновой сделки", поскольку страна была крупнейшим импортером украинского зерна.

Также усомниться в легитимности режима Путина Китай заставил неудавшийся переворот Пригожина.

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WSJ считает, что Китай меняет риторику и, вероятно, готов рассмотреть украинскую "формулу мира" на встрече в Саудовской Аравии.

Саммит в Саудовской Аравии

5-6 августа в Саудовской Аравии пройдет саммит Украины, Запада и глобального Юга по урегулированию российско-украинской войны.

Ожидается, что Украина представит международному обществу свою "формулу мира", которая прежде всего включает вывод оккупантов на границы Украины по 1991 года.

Отдельно указывалось, что Россию на саммит не позвали.

Мероприятие станет продолжением июньской встречи в Копенгагене, в которой принимали участие делегаты Бразилии, Индии, Турции и ЮАР.

Отношения Китая и России

Россия сблизилась с Китаем в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину, когда столкнулась с непредсказуемыми последствиями международного давления.

Сам Пекин называет свою позицию "нейтральной", хотя на дипломатическом и экономическом уровне поддерживает российскую сторону. Например, недавно специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй цинично призвал Запад прекратить поставлять в Украину оружие для помощи ВСУ.

СМИ неоднократно писали о масштабных поставках в Россию китайских дронов и бронежилетов.

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