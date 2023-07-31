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Bloomberg: Зеленский намерен лично посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке

Яна Ставская
31 июля 2023, 22:13 обновлено 31 июля, 22:15
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Президент представит международному обществу свою "формулу мира".
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский может отправиться в Нью-Йорк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский намерен лично посетить заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где он раскроет "формулу мира", пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

План Зеленского по прекращению войны состоит из 10 пунктов и предусматривает:

  • полный вывод российских войск с территории Украины;
  • освобождение всех военнопленных и депортированных;
  • обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

Также "формула" включает гарантии безопасности для Украины после окончания боевых действий, в том числе восстановление безопасности вокруг ЗАЭС.

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Именно этот план, как рассказали источники агентства, будет обсуждаться в эти выходные на встрече, организованной Саудовской Аравией с приглашением более двух десятков стран.

Ожидается, что в Нью-Йорке Зеленский примет участие в других заседаниях и встречах в течение недели ГА ООН.

Формула мира Зеленского

Украина с первых дней полномасштабного вторжения была открыта к мирным переговорам, но Россия до сих пор продолжает настаивать только на своей позиции, игнорируя позицию Киева.

Даже сейчас Путин готовится к затяжной войне.

Вместе с тем, накануне издание The Wall Street Journal сообщило о самите Украины, Запада и глобального Юга в Саудовской Аравии 5-6 августа, где будет обсуждаться "формула мира" Зеленского. Россию на встречу не приглашали. Цель - подключить страны Глобального Юга к мирному завершению войны.

Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, недавно отмечал, что "окно возможностей" у Украины для возвращения оккупированных территорий открыто до конца 2023 года. Затем, по его мнению, страны Запада будут подталкивать Киев к переговорам с Россией, вероятно, не на самых выгодных условиях.

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