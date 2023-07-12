"Окно возможностей" на фронте есть до конца года - потом переговоры - президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины есть "окно возможностей" для достижений на фронте до конца 2023 года. Эти достижения якобы станут основой для переговоров с РФ. Павел не видит возможности избежать переговоров. Об этом сообщает Европейская правда.
Он считает, что со временем военная поддержка Украины могу снизиться.
"Мы должны смотреть реалистично: окно возможностей более или менее закроется к концу этого года. Не только из-за зимних условий, но также из-за грядущих выборов в Украине, России, США ... Мы также увидим еще одно снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия", - сказал Петр Павел.
Президент Чехии считает, что в следующем году Украина может задуматься о переговорах с Путиным.
Возможны ли переговоры между Украиной и Россией
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-оккупант Россия является абсолютно недоговорным субъектом мировой политической арены. Директор Кремля Владимир Путин слабый, лживый и не контролирующий ситуацию. Москва продолжает террористические обстрелы и не придерживается каких-либо достигнутых договоренностей.
Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина никогда не пойдет на переговоры с агрессором Россией, если Москва не заберет своих оккупантов с захваченных территорий. По словам гаранта, Киев не согласится со сценарием замороженной войны.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, когда могут начаться мирные переговоры. По его словам, украинская сторона будет готова к переговорам после выхода ВСУ на границы 1991 года.
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