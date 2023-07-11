Зеленский уговаривает НАТО переписать итоговое коммюнике саммита - Guardian

Президент Украины убежден, что лишь вступление страны в НАТО может уберечь от новых агрессий со стороны РФ.

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НАТО, Зеленский / Коллаж: Главред, фото: lrt.lt, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. Он попытался "в последнюю минуту" уговорить партнеров переписать итоговое коммюнике саммита. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Зеленский якобы хочет, чтобы эта итоговая декларация "была переписана до конца саммита".

Сообщается, что страны НАТО хотят внедрить более жесткие обязательства по обеспечению послевоенного членства Украины в Альянсе. Там считают, что медленное контрнаступление ВСУ заставит Украину рассмотреть возможность проведения переговоров с Путиным.

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Украинские власти убеждены, что лишь вступление в НАТО может действительно обезопасить страну от будущих нападений со стороны РФ. Некоторые члены Альянса, в том числе и США, боятся, что это может привести к прямому конфликту с РФ в будущем.

Украине могут дать право вступить в НАТО без ПДЧ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина согласовала с союзниками на Западе решение, которое предусматривает устранение ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс. По его словам, на саммите в Вильнюсе страны Альянса должны принять решение относительно приглашения Украины в коллективный блок безопасности Запада.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом", - сказал Кулеба.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский едет в Вильнюс на саммит НАТО.

Он также добавил, что на саммите должны принять важное решение - Украина может получить право вступить в НАТО без ПДЧ. Её пригласят и примут в Североатлантический альянс, когда будет понятно, что все условия отвечают необходимым критериям.

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