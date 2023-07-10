Украина в НАТО без ПДЧ: Столтенберг поддержал упрощенный путь Киева в Альянс

Союзники усилят Украину, чтобы она приблизилась к прямому вступлению в Североатлантический альянс, сказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

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На саммите НАТО в Вильнюс, в котором примут важные решения для Украины, будет присутствовать президент Зеленский / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

На саммите в Вильнюсе страны НАТО должны принять решение, согласно которому Украина может вступить в Альянс без реализации механизма Плана действий по членству в блоке. Украину пригласят и примут в Североатлантический альянс, когда будет понятно, что все условия отвечают необходимым критериям. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщает РБК-Украина, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в преддверии вильнюсского саммита он рассказал о том, что на самом мероприятии страны Альянса должны принять решение, согласно которому Украина может вступить в НАТО без механизма ПДЧ.

По его словам, Украину примут в НАТО, когда Альянс решит, что все условия интеграции Киева соответствуют нужным условиям.

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"Страны-члены рассмотрят стремление Украины быть членом в НАТО и место будущего Украины, конечно, в НАТО. Я ожидаю, что мы согласуем, что продвижение может быть без аспектов ПДЧ. И мы предоставим соответствующее приглашение Украине и присоединение к Альянсу, когда члены НАТО согласуют, что условия отвечают необходимым потребностям", - объяснил Столтенберг.

Украину приблизят к вступлению в НАТО

Кроме того, генеральный секретарь Альянса уточнил, что союзники "усилят поддержку Украины, чтобы приблизить ее к НАТО". Для реализации таких планов будут приняты решения, которые включают многолетний пакет поддержки украинского государства и переход ВСУ в стандартам НАТО.

"Мы обеспечим полную взаимосовместимость ВСУ со странами-членами НАТО. Также включаем поддержку в разминировании, горюче-смазочных материалах, медоборудовании. Увеличим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Украине могут дать право вступить в НАТО без ПДЧ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина согласовала с союзниками на Западе решение, которое предусматривает возможность интеграции Киева в НАТО без механизма Плана действий по членству. По его словам, на саммите в Вильнюсе страны Альянса должны принять решение относительно приглашения Украины в коллективный блок безопасности Запада.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом", - сказал Кулеба.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в саммите Альянса в Вильнюсе примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

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