Важное решение принято: Зеленский едет в Вильнюс на саммит НАТО

Приглашение же союзники могут предоставить тогда, когда согласуют, что условия членства Украины отвечают необходимым потребностям, заявил Столтенберг.

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НАТО, Владимир Зеленский, Столтенберг / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Так генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента Украины во время своей пресс-конференции.

По его словам, в НАТО ожидают, что продвижение Украины в Альянс может даже быть без аспектов ПДЧ.

Приглашение же союзники могут предоставить тогда, когда согласуют, что условия членства Украины отвечают необходимым потребностям.

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"Страны-члены рассмотрят стремление Украины быть членом в НАТО и место будущего Украины, конечно, в НАТО. Я ожидаю, что мы согласуем, что продвижение может быть без аспектов ПДЧ. И мы предоставим соответствующее приглашение Украине и присоединение к Альянсу, когда члены НАТО согласуют, что условия отвечают необходимым потребностям", - сказал Столтенберг.

По словам генсека, союзники "усилят поддержку Украины, чтобы приблизить ее к НАТО". Для этого страны-члены будут теснее сотрудничать. Также решения будут касаться того, чтобы приблизить Украину ближе к членству в Альянсе, включая многолетний пакет поддержки, переход ВСУ от советского оборудования к оборудованию стандартов НАТО.

"Мы обеспечим полную взаимосовместимость ВСУ со странами-членами НАТО. Также включаем поддержку в разминировании, горюче-смазочных материалах, медоборудовании. Увеличим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО", - добавил Столтенберг.

Как сообщает УНИАН, появилась программа саммита на 12-е июля. Там прописано, что ожидается совместная пресс-конференция Зеленского с генсеком НАТО Столтенбергом.

Программа саммита НАТО на 12 июля / УНИАН

Участие Зеленского в саммите НАТО

Ранее участие Владимира Зеленского в саммите в Вильнюсе было под вопросом, поскольку, по данным СМИ, президент Украины отказывался от участия, если там не будут приняты реальные шаги в отношении вступления Украины в НАТО.

Сам президент Зеленский в недавном интервью заявил, что его поездка на саммит НАТО будет иметь смысл только при условии получения четких гарантий безопасности для Украины на пути вступления в Альянс.

Вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли и глава МИД Польши Збигнев Рау ранее выразили надежду, что Украина вступит в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Дипломаты придерживаются точки зрения, согласно которой наличие западного оружия на балансе ВСУ упростит процессы евроатлантической интеграции Киева.

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции сказал, что Украина заслуживает вступления в НАТО. По словам Эрдогана, от справедливого мира в Украине никто не проиграет.

Президент США Джо Байден считает, что в НАТО пока нет единого решения по вступлению Украины в блок. Однако Байден выразил готовность Вашингтона предоставить Киеву гарантии безопасности по израильской модели еще до того, как Украина вступит в Альянс.

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