Украина заслуживает получить членство в НАТО - Эрдоган

Президент Турции считает, что от наступления справедливого мира в Украине никто не проиграет.

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Эрдоган заявил, что Турция будет помогать Украине "встать на ноги" / Фото: president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО. Об этом турецкий лидер заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украина заслуживает членства в НАТО", - сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что от наступления справедливого мира в Украине никто не проиграет.

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"И я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть один момент – от наступления справедливого мира никто не проиграет", - сказал он.

Эрдоган также заявил, что Турция будет помогать Украине "встать на ноги".

"Наши строительные компании, которые являются лидерами этого рынка в Украине, помогут нашим украинским друзьям в восстановлении страны", – подчеркнул турецкий президент.

Эрдоган также сообщил, что российский диктатор Путин посетит Турцию в следующем месяце. В ходе визита будет обсуждаться вопрос обмена пленными между Украиной и РФ.

"Мы сейчас с Россией обсуждаем этот вопрос (речь об обмене пленными между Украиной и РФ – ред.). И в следующем месяце месяца будет визит путина в Турцию, и будет возможность снова обсудить это тет-а-тет. Иногда мы говорим по телефону, когда есть возможность, обсуждаем по телефону этот вопрос", - сказал президент Турции.

Турне украинского президента Зеленского

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 июля прибыл в Турцию, где провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

7 июля Зеленский был в Словакии, где провел переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, а также провел встречу с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом и словацкими парламентариями.

6 июля президент Украины Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию. Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

Вечером 6 июля Зеленский прибыл в Чехию на встречу с его чешским коллегой Петром Павелом.

Во время встречи лидеры Украины и Чехии сосредоточили внимание на вопросах общей безопасности и взаимодействия ради усиления обороны. Обсуждалось также возможное реагирование на созданные Россией террористические угрозы, в частности на ситуацию на Запорожской АЭС.

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