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Зеленский прибыл в Турцию на важные переговоры: о чем будет говорить с Эрдоганом

Алёна Воронина
7 июля 2023, 20:30 обновлено 7 июля, 20:51
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Лидеры двух государств обсудят позиции по формуле мира, саммита НАТО, гарантиям безопасности, зерновой инициативе, а также заденут другие вопросы.
Зеленский прибыл в Турцию на важные переговоры: о чем будет говорить с Эрдоганом
Зеленский прибыл в Турцию на важные переговоры/ president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 7 июля, прибыл в Турцию, где проведет переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Telegram. Он прибыл в Турцию после визита в Словакию.

"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по формуле мира, саммита НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", – сообщил Зеленский.

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Зеленский в Турции
Зеленский прибыл в Турцию на важные переговоры/ скрин

Визит Зеленского в Чехию и Словакию

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 июля прибыл в Чехию на встречу с его чешским коллегой Петром Павелом.

Во время встречи лидеры Украины и Чехии сосредоточили внимание на вопросах общей безопасности и взаимодействия ради усиления обороны. Обсуждалось также возможное реагирование на созданные Россией террористические угрозы, в частности на ситуацию на Запорожской АЭС.

После этого стало известно, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Праге.

7 июля Зеленский был в Словакии, где провел переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, а также провел встречу с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом и словацкими парламентариями.

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