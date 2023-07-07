Зеленский прибыл в Турцию на важные переговоры: о чем будет говорить с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 7 июля, прибыл в Турцию, где проведет переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом глава Украинского государства сообщил в Telegram. Он прибыл в Турцию после визита в Словакию.
"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по формуле мира, саммита НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", – сообщил Зеленский.
Визит Зеленского в Чехию и Словакию
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 июля прибыл в Чехию на встречу с его чешским коллегой Петром Павелом.
Во время встречи лидеры Украины и Чехии сосредоточили внимание на вопросах общей безопасности и взаимодействия ради усиления обороны. Обсуждалось также возможное реагирование на созданные Россией террористические угрозы, в частности на ситуацию на Запорожской АЭС.
После этого стало известно, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Праге.
7 июля Зеленский был в Словакии, где провел переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, а также провел встречу с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом и словацкими парламентариями.
Вас также может заинтересовать: