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НАТО не хочет исчезновения РФ, поэтому закроет глаза на теракт на ЗАЭС – Огрызко

Алёна Воронина
7 июля 2023, 17:16 обновлено 7 июля, 17:16
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Если россияне решатся взорвать Запорожскую АЭС и радиоактивное облако достигнет стран НАТО, в Альянсе не отреагируют на это.
Флаг НАТО, Запорожская АЭС, Владимир Огрызко
НАТО не хочет исчезновения РФ с карты мира, говорит Огрызко/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Энергоатом, Главред

В случае, если страна-агрессор Россия решится устроить катастрофу на Запорожской атомной электростанции, которую сейчас контролируют российские оккупанты, Североатлантический альянс никак на это не отреагирует.

Даже если облако радиации дойдет до стран Альянса, то НАТО всё равно просто закроет на это глаза, потому что не хочет исчезновения России с карты мира. Об этом сказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Были заявления некоторых руководителей НАТО, что в случае, если радиоактивное облако достигнет стран НАТО, это фактически будет означать, что Россия фактически начала войну против Альянса. Но мы уже видели, как ракеты России попадали на польскую территорию, убивали людей, как ракеты России пролетали над территорией Румынии, но НАТО на это сильно закрывало глаза и ничего не видело. Поэтому, я думаю, что так же скажут, что это не от подрыва на атомной станции, а просто где-то что-то произошло, чего на самом деле не было", – отметил дипломат.

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Огрызко отметил, что он скептически относится к возможности НАТО отреагировать на такие события со всей решительностью.

"Я пока очень скептичен относительно решимости НАТО и способности этой организации действовать жестко, потому что они не хотят исчезновения России с карты мира. И считают, что им лучше иметь этого монстра, чем поработав, получить перспективу глобального ядерного разоружения", – отметил он.

При этом дипломат отмечает, что если на месте России возникнут неядерные государства, то это снизит ядерные риски на порядок. По его словам, Китай никоим образом не может конкурировать сегодня по этим показателям с коллективным Западом.

"Я уже не говорю о том, что это должно серьезно изменить вообще геополитическую ситуацию в мире в пользу демократии. Но, видимо, к этому простому выводу в ключевых столицах пока не могут прийти", – подытожил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

Сервис Planet Labs на снимках зафиксировал появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС. Известно, что снимки были сделаны 5 июля. Разрешение фото не позволяет понять, что именно за объекты появилось на крыше.

Сообщалось, что российские оккупанты могли разместить взрывчатку на крыше реактора Запорожской АЭС. Таким образом РФ готовится к возможным провокациям. Оккупанты не пускают даже экспертов Международного агентства по атомной энергии, чтобы те проверили крышу реактора. Об этом во время пресс-конференции в Токио рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Позже начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза российского теракта на Запорожской АЭС постепенно снижается. Причины снижения вероятности подрыва оккупантами ЗАЭС он не назвал. Но Буданов сразу подчеркнул, что угроза катастрофы на ЗАЭС полностью не снята, пока там продолжают находиться российские оккупанты-пока станция занята российскими войсками, такие провокации могут повториться в любое время, если они захотят.

В американском ядерном обществе отметили, что российские оккупанты могут взорвать Запорожскую АЭС. Однако повторения чернобыльской катастрофы не будет. Даже наихудший сценарий не представляет радиологической опасности для населения.

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