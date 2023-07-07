Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы не бежать с востока и юга Украины - Огрызко

Логика России в провокации на Запорожской АЭС заключается в том, чтобы добиться от Запада заморозки войны в Украине, убежден дипломат.

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Россия будет продолжать ядерный шантаж, чтобы заморозить войну в Украине - Огрызко / Главред

Страна-агрессор Россия после демонстративного подрыва Каховской ГЭС готовит новый теракт на Запорожской АЭС. В частности, на одном из блоков станции, которую контролируют российские военные, разместили предметы, похожие на взрывчатку. Кроме того, в Энергоатоме заявили, что один из блоков оккупанты хотят перевести в режим горячей остановки, что может создать аварийную ситуацию.

В интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, почему Россия активизировала угрозы подрывом ЗАЭС, как Запад может отреагировать на инцидент и втянется ли НАТО в войну в Украине.

Для чего Россия именно сейчас начинает информационно разгонять сообщения о возможной провокации на Запорожской АЭС?

Я очень сомневаюсь, что Россия действительно решится на то, чем пугает. Надеюсь, что не публично, по дипломатическим или разведывательным каналам Москву предупредили о том, что такого делать не нужно. Поэтому, мне кажется, это просто продолжение ядерного шантажа, которым Россия сейчас очень активно занимается, пытаясь выторговать себе какие-то позитивы. Но я думаю, что вряд ли это ей удастся.

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А что именно она может выторговать в таком случае - на что она рассчитывает?

Она может выторговать себе то, что не одну неделю обсуждает на всех промосковских каналах, пабликах и так далее, которые пока, к большому сожалению, имеют место в Европе и Америке – это заморозка конфликта. Это то, о чем они мечтают, и что является для них темой №1. И то, что делают либо откровенные союзники России такие, как Орбан или Сийярто, либо несколько скрытые, как Ватикан, который продолжает делать вид, что главное – не наказать агрессора, а согласиться с тем, что он может захватить чью-то территорию. Поэтому здесь логика очень понятна.

А они долго могут нагнетать в таком случае – пока не добьются желаемого или у них есть определенный временной люфт? Потому что россияне уже не впервые об этом говорят, и сейчас очередная фаза этого нагнетания.

Усиленная очередность сейчас, потому что они видят, что несмотря на все, что они настроили на юге и востоке, украинские войска, хоть и медленно, но уверенно ломают их оборону. Если эта оборона будет проломана, а точнее когда, тогда России, собственно, остается повторить то, что они сделали под Харьковом. И сделать это как на юге, так и на востоке. Поэтому сейчас идет в ход шантаж уже ядерного характера. Пока, так сказать, мирный, но не стоит забывать, что они смогут потом перейти к шантажу применением тактического ядерного оружия, потому что могут в любой момент написать, что под угрозу поставлено существование российского государства. А это у них - один из аргументов применения ядерного оружия. Так что это тактика, которая понятна, и они будут продолжать эту работу.

Я думаю, нам надо на это реагировать с осторожностью, но спокойно. Мне кажется, что публичность в этой сфере и информация, которую получает власть от разведок, нашей и зарубежных, и очень быстрое обнародование таких фактов и намерений очень серьезно уменьшают риск применения провокации или же самого ядерного оружия.

Если будет такая провокация (потому что от россиян можно ждать чего как можно ждать чего угодно, тем более, что никто не ожидал подрыва Каховской ГЭС), и россияне будут понимать, что им нечего терять, будет ли это интерпретировать Запад именно как акт ядерного терроризма?

На мой взгляд, пока нет. Грустно об этом говорить, но анализируя позицию наших западных партнеров, которые продолжают действовать по принципу "Украина должна одержать победу, но Россия не должна проиграть", они будут придумывать тысячу и одну причину для того, чтобы не услышать, не увидеть и сделать вид, что это не к ним. Так и кажется, что пока что у западного политического класса в целом еще нет понимания простой истины, что такая Россия им не нужна и для них самих является самой первой угрозой. Далеко не Китай, который пока только пытается накапливать какой-то потенциал, а вот с РФ у них есть прямая и непосредственная угроза себя под носом.

Какой может в таком случае быть реальная реакция Запада на этом этапе, если они будут всячески искать отговорки?

Такой же, как и в отношении Каховской ГЭС – будут изучать ситуацию, говорить, что не знают, кто же это сделал, и будут говорить, что главное сейчас – ликвидировать последствия этой провокации. Обратятся в ООН, чтобы она прислала гуманитарные грузы и миссии, то есть где-то такой будет реакция. Я не думаю, что сейчас они психологически готовы к тому, чтобы жестко ответить России. Этот страх засел в костях, и, увы, пока что никак оттуда вылезти не хочет.

Подскажите, пожалуйста, что еще такого должно произойти (потому что мы уже за эти 16 месяцев многое видели), чтобы Запад наконец начал реагировать так, как должно реагировать на такие события?

Ну просто в США, Великобритании, Германии, Франции должны появиться лидеры вроде Рейгана, Де Голля, Черчилля, которые умели брать на себя ответственность и не бояться. Потому что если будут такие, как Меркель, Обама или Саркози из предыдущей, так сказать, когорты, то ждать смены позиции нам не нужно.

Учитывая то, что это нагнетание происходит именно сейчас, а на следующей неделе в Вильнюсе должен состояться саммит НАТО, эти российские провокации могут быть связаны с теми решениями, которые могут быть там приняты?

Они могут быть напрямую связаны, потому что это может быть еще один акт ядерного шантажа. Мол, смотрите, мы не в своем уме, можем делать то, что нормальные люди считают невозможным. Поэтому это тоже элементы политики, о которой мы с вами говорили, политики устрашения. То есть того, что, мол, лучше вы от нас отойдите подальше, отдайте Украину, а мы дальше будем смотреть. К сожалению, логика, вероятно, именно такая.

Боясь России и ее дальнейших действий, может ли Запад пойти на то, чтобы "задобрить" РФ? Ведь она, очевидно, не перестанет шантажировать ядерным оружием. Может ли он пойти, например, если не на заморозку войны, которой стремится РФ, то на уменьшение поставок вооружений Украине?

Если мы говорим о Западе как о странах, объединяемых определенными ценностями, то проигрывать Западу в Украине означает проигрывать все свои ценности. Если они действительно являются для них важными, то такого поражения быть не может. Что будет означать, если в условном мирном договоре будет записано, что захваченные земли остаются под российским контролем? Это будет означать, что система международного права, существовавшая после Второй мировой войны, прекратила функционировать. И это означает, что любой, где угодно - это может быть Азия, Африка, любая страна в любой точке мира - может напасть на своего соседа, захватить часть территории и сказать, что так и было. А это - катастрофа глобального характера.

Поэтому я думаю, что даже прикрываясь тезисами о мире и том, чтобы больше не гибли люди, нельзя объяснить и оправдать такой подход. Так или иначе, Запад с этим согласиться не может. Следовательно, не может быть прекращена поставка вооружений, предоставление Украине финансовой, экономической и другой помощи, потому что поражение Украины - это поражение Запада. Можно дать много и сразу, и переломить ход войны в пользу Украины, но тогда возникает вопрос о том, что Россия может после поражения в Украине рассыпаться. Потому что, скорее всего, после такого поражения рухнет путинский режим, а что дальше они не знают. Они не понимают и не хотят понимать, как действовать дальше. Они не хотят планировать, предвидеть, не хотят изучать возможные сценарии и готовиться к ним. Поэтому мы имеем этот баланс между тем, чтобы Украина не проиграла, вернее, чтобы теоретически выиграла, но чтобы и Россия теоретически не проиграла. И эти качели продолжаются.

Соответственно, о вмешательстве НАТО после такого инцидента также говорить не приходится, я правильно вас поняла?

Были заявления некоторых руководителей НАТО, что в случае, если радиоактивное облако достигнет стран НАТО, это фактически будет означать, что Россия фактически начала войну против Альянса. Но мы уже видели, как ракеты России попадали на польскую территорию, убивали людей, как ракеты России пролетали над территорией Румынии, но НАТО на это сильно закрывал глаза и ничего не видел. Поэтому, я думаю, что так же скажут, что это не от подрыва на атомной станции, а просто где-то что-то произошло, чего на самом деле не было. Я пока очень скептичен в отношении решимости НАТО и способности этой организации действовать жестко, потому что они не хотят исчезновения России с карты мира. И считают, что им лучше иметь этого монстра, чем поработав, получить перспективу глобального ядерного разоружения.

Потому что если на месте России возникнут неядерные государства, то это снизит ядерные риски на порядок. Китай никоим образом не может конкурировать сегодня по этим показателям с коллективным Западом. Я уже не говорю о том, что это должно серьезно изменить вообще геополитическую ситуацию в мире в пользу демократии. Но, видимо, к этому простому выводу в ключевых столицах пока не могут прийти.