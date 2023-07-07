Парики, бороды и кувалда: появились фото странных вещей, найденных дома у Пригожина

Во время обыска в особняке и в офисе у владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина российские силовики нашли, в частности, арсенал оружия, крупную сумму денег в наличных, золотые слитки, несколько поддельных паспортов на имена "Олег Семенов", "Дмитрий Гейлер" и "Владимир Бобров" и тому подобное.
Но было много и откровенно странных находок, например, большое количество париков, большая кувалда с надписью "На случай важных переговоров" (известно, что такое оружие использовали наемники "Вагнера" для казней заключенных и своих собственных людей), фотография заключенного, которого обезглавили в Сирии, пишет The Telegraph.
Кадры обысков у Пригожина были опубликованы российскими спецслужбами и уже разошлись соцсетями.
Одной из самых интересных находок стали фотоальбомы главаря вагнеровцев, где есть фото, на которых Пригожин с разными бородами и в иностранной военной форме. Такие снимки, вероятно, были сделаны во время поездок в разные страны Африки и Ближнего Востока, где "вагнеровцы" воевали на протяжении последних восьми лет. Из этих фотографий становится очевидно, что владелец ЧВК "Вагнера" носил парики и накладные бороды.
Также в доме Пригожина была найдена медаль Героя России, в сертификате к которой указано, что она была вручена в июне 2020 года.
Напомним, 62-летнего Пригожина никто не видел со времени его неудавшегося военного мятежа, когда вагнеровцы захватили Ростов и отправились на Москву.
Военный мятеж Пригожина в РФ
Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".
Главарь вагнеровцев назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено", после чего начал военный мятеж в РФ.
Утром 24 июня ЧВК "Вагнера" взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Вагнеровцы сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК "Вагнера" захватила и Воронеж. Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".
Пресс-служба президента Беларуси в свою очередь заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что Пригожин остановил свое наступление в 200 км от Москвы потому, что не хотел привести к развалу РФ. Он добавил, что Пригожина убедили относительно того, что этот мятеж может буквально "разорвать" Россию. Сделать ему это не позволили якобы "патриотические взгляды".
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