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Парики, бороды и кувалда: появились фото странных вещей, найденных дома у Пригожина

Алёна Воронина
7 июля 2023, 16:11 обновлено 7 июля, 16:14
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Во время обыска были найдены, в частности, фотографии главаря вагнеровцев, на которых он с разными бородами и в иностранной военной форме.
Евгений Пригожин
У Пригожина во время обыска нашли кувалду, "бородатые фото" и парики/ коллаж: Главред, фото: Twitter

Во время обыска в особняке и в офисе у владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина российские силовики нашли, в частности, арсенал оружия, крупную сумму денег в наличных, золотые слитки, несколько поддельных паспортов на имена "Олег Семенов", "Дмитрий Гейлер" и "Владимир Бобров" и тому подобное.

Но было много и откровенно странных находок, например, большое количество париков, большая кувалда с надписью "На случай важных переговоров" (известно, что такое оружие использовали наемники "Вагнера" для казней заключенных и своих собственных людей), фотография заключенного, которого обезглавили в Сирии, пишет The Telegraph.

Кадры обысков у Пригожина были опубликованы российскими спецслужбами и уже разошлись соцсетями.

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Одной из самых интересных находок стали фотоальбомы главаря вагнеровцев, где есть фото, на которых Пригожин с разными бородами и в иностранной военной форме. Такие снимки, вероятно, были сделаны во время поездок в разные страны Африки и Ближнего Востока, где "вагнеровцы" воевали на протяжении последних восьми лет. Из этих фотографий становится очевидно, что владелец ЧВК "Вагнера" носил парики и накладные бороды.

Также в доме Пригожина была найдена медаль Героя России, в сертификате к которой указано, что она была вручена в июне 2020 года.

  • Обыск у Пригожина
    Обыск у Пригожина Twitter
  • Обыск у Пригожина
    Обыск у Пригожина Twitter
  • Обыск у Пригожина
    Обыск у Пригожина Twitter
  • Обыск у Пригожина
    Обыск у Пригожина Twitter
  • Обыск у Пригожина
    Обыск у Пригожина Twitter
  • Обыск у Пригожина
    Обыск у Пригожина Twitter
  • Обыск у Пригожина
    Обыск у Пригожина Twitter
  • Обыск у Пригожина
    Обыск у Пригожина Twitter
  • Обыск у Пригожина
    Обыск у Пригожина Twitter
  • Обыск у Пригожина
    Обыск у Пригожина Twitter

Напомним, 62-летнего Пригожина никто не видел со времени его неудавшегося военного мятежа, когда вагнеровцы захватили Ростов и отправились на Москву.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь вагнеровцев назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено", после чего начал военный мятеж в РФ.

Утром 24 июня ЧВК "Вагнера" взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Вагнеровцы сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК "Вагнера" захватила и Воронеж. Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси в свою очередь заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что Пригожин остановил свое наступление в 200 км от Москвы потому, что не хотел привести к развалу РФ. Он добавил, что Пригожина убедили относительно того, что этот мятеж может буквально "разорвать" Россию. Сделать ему это не позволили якобы "патриотические взгляды".

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