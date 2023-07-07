Зеленский примет участие в саммите НАТО – Столтенберг

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО, рассказал генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Зеленский примет участие во встрече Совета Украина-НАТО в Вильнюсе - Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Президент Владимир Зеленский будет участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе в рамках запуска нового формата взаимодействия Альянса и Украины. Новая платформа будет разрабатывать механизмы для решения вопросов безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Как сообщает Европейская правда, в пятницу, 7 июля, он рассказал о том, что Зеленский примет участие на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО.

В Альянсе ранее анонсировали первое заседание Совета Украина-НАТО на 12 июля – второй день саммита в Вильнюсе.

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"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО. Это будет платформа для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все собираемся как равные для решения проблем безопасности беспокойств", - отметил Столтенберг.

Зеленский назвал условие участие на саммите НАТО в Вильнюсе

Украинский гарант Владимир Зеленский ранее заявил, что понимает ситуацию, согласно которой Украина не может вступить в НАТО уже сейчас, поскольку идет война с агрессором Россией. Однако он не видит смысла в участии Киева на саммите Альянса в Вильнюсе в том случае, если Украина не получит конкретный сигнал относительно своего будущего в Североатлантическом альянсе.

"Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в союзе. Если нас не видят и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе (на саммите НАТО), я считаю, Украине нечего делать на этом саммите", - подчеркивал Зеленский.

Вступление Украины в НАТО

Обозреватель Times Роджер Боес ранее заявил, что у Запада есть 1 год на решение вопроса о вступлении Украины в НАТО. Позже к власти в США может придти Дональд Трамп, в результате чего планы могут быть пересмотрены. По его мнению, до момента евроатлантической интеграции Украины в страну можно отправить международный экспедиционный военный корпус.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и глава МИД Польши Збигнев Рау выразили надежду, что Украина вступит в НАТО по ускоренной процедуре. Высокопоставленные дипломаты полагают, что процесс может пойти быстрее, поскольку на балансе ВСУ уже есть вооружения Альянса.

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби ранее сказал, что США поддерживают политику открытых дверей НАТО, однако каждое государство должно соответствовать критериям для вступления в Альянс. По его словам, Запад не заинтересован в том, чтобы Украина была "серой зоной" между НАТО и страной-оккупантом Россией.

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