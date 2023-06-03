Зеленский назвал условие участия Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

Украина стремится вступить в Североатлантический альянс после победы в войне со страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.

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Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в Альянсе - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Некоторые государства-участники НАТО так боятся агрессора России, что не готовы к вступлению Украины в блок. И если Киев не получит четкий сигнал относительно будущей интеграции в Альянс, украинским представителям нечего делать на июльском саммите в Вильнюсе. Украина стремится вступить в коллективный блок безопасности Запада после победы в войне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью The Wall Street Journal он рассказал о том, что Украине нужен четкий сигнал относительно перспектив вступления в НАТО.

"Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в союзе. Если нас не видят и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе (на саммите НАТО), я считаю, Украине нечего делать на этом саммите", - отметил Зеленский.

По словам президента, Украина не стремится вступить в Североатлантический альянс прямо сейчас, но ожидает положительного сигнала относительно интеграции в скором будущем.

"Сколько жизней стоит одна фраза на Вильнюсском саммите, сколько жизней украинцев стоит фраза: "Украина будет в НАТО после этой войны, после того как будет безопасно". Сколько это стоит?" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина уже готова вступить в Альянс, однако Киев ждет, когда блок будет готов к такому решению.

К тому же, по его словам, гарантии безопасности нужны не только Украине, но и странам-соседям.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что вступление Украины в НАТО не будет быстрым процессом, поскольку среди стран-участников Альянса по-прежнему есть разногласия по данному вопросу.

В блоке рассматривают альтернативные варианты решений.

В The New York Times опубликовали материал, в котором говорилось о том, что на Западе могут рассматривать сценарий об интеграции в НАТО части территорий Украины, как было в прошлом с Западной Германией. Такой вариант событий может возникнуть, если украинским войскам не удастся оттеснить оккупантов с захваченных территорий.

Смотрите видео, в котором Зеленский заявил, что для Украины нет альтернативных гарантий безопасности, кроме вступления в НАТО:

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