"Украина готова вступить в НАТО": Зеленский назвал главное препятствие со стороны Альянса

Из-за агрессии страны-оккупанта РФ гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для ее соседей, подчеркнул украинский лидер.

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Мы ждем, когда НАТО будет готово принять Украину, отметил Зеленский/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова стать членом Североатлантического альянса. Но сейчас наше государство ждет, когда НАТО будет готово нас принять.

Украинский лидер подчеркнул, что из-за агрессии страны-оккупанта России гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для ее соседей. Об этом Зеленский заявил во время первой пресс-конференции по прибытии на саммит Европейского политического сообщества, пишет Newsmaker.

"Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готово принять Украину. Гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей – для Молдовы из-за агрессии России", – заявил Зеленский.

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Также он отметил, что его визит на саммит в Молдову – это послание от украинцев, что наше государство поддерживает молдавский народ и готово идти с ним бок о бок. Кроме этого, президент Украины поблагодарил Молдову за то, что она приняла украинских беженцев.

Участие Зеленского в саммите в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества, в котором также примут участие полсотни европейских президентов и глав правительств.

Президент Украины сообщил, что у него запланировано много двусторонних встреч, во время которых будут говорить, в частности, о коалиции истребителей и зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины.

Это уже вторая встреча Европейского политического сообщества. На этом мероприятии будут обсуждать совместные усилия ради мира в контексте войны в Украине и связанные с ней кризисы, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.

Также Зеленский, находясь на саммите, высказался о сроках войны в Украине. По его словам, война в нашем государстве продлится до победы украинцев. В то же время он подчеркнул, что РФ может остановить боевые действия раньше, если уйдет с украинских территорий, которые оккупировала.

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