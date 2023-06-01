"Оппозиция ломает табу": в РФ критикуют и хотят заменить Путина – разведка Британии

В России оппозиция все чаще прибегает к критике главы Кремля, а теперь в эфире российского телевидения впервые прозвучал призыв свергнуть и заменить диктатора.

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В РФ критикуют и хотят заменить Путина/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

Так называемая оппозиция в стране-агрессоре России начала чаще критиковать российского диктатора Владимира Путина. Такая риторика звучит, в частности, от национал-патриотов, а также от владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом рассказали в разведке Минобороны Великобритании. Там подчеркнули, что в РФ в последние 15 месяцев еще больше усилились ограничения свободы слова. Однако российские оппозиционеры могут "вдохновиться" примером Пригожина и других деятелей, критикующих Путина, и нарушить табу.

"За последние 15 месяцев в России были введены ограничения свободы слова, невиданные с советских времен. Однако существует реальная вероятность того, что недавняя язвительная риторика националистических деятелей, таких как владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин, побуждает оппозиционеров преодолеть табу", – отмечают в британской разведке.

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Там также напомнили, что 27 мая российский оппозиционный политик Борис Надеждин во время выступления на одном из российских пропагандистских телеканалов призвал свергнуть Путина и избрать нового президента РФ во время президентских выборов, которые запланированы в России на 2024 год.

В разведке Великобритании отмечают, что Надеждин открыто критиковал войну от 24 февраля, однако, скорее всего, такой призыв к свержению Путина впервые прозвучал на государственном российском телевидении с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Могут ли Путина устранить в РФ

Напомним, по мнению российского публициста Андрея Пионтковского, российского диктатора Владимира Путина может уничтожить только один человек – его ближайший соратник, российский бизнесмен Юрий Ковальчук, которого еще называют "кошельком" Путина. Он считает, что Ковальчук уже понял, что нынешний глава Кремля оказался неэффективным инструментом уничтожения Запада.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российского диктатора Владимира Путина не спасет сеть его бункеров, когда начнутся масштабные процессы на территории страны-агрессора России. Диктатору РФ не удастся спрятаться.

В то же время постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что у российского диктатора Владимира Путина лишь два выхода – либо повторение судьбы Адольфа Гитлера, который в конце Второй мировой войны покончил с собой, либо сдача в плен. Если глава Кремля не хочет завершить свою жизнь как другой известный диктатор, то он должен сдаться.

Однако начальник штаба Военно-воздушных сил Великобритании Майк Вигстон заявил, что свержение Путина может повысить угрозу для НАТО. Угрозу представляет не просто Россия как страна, а ее флот, подводные лодки, авиация. Именно на этом нужно сосредоточить свое внимание, говорит Вигстон.

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