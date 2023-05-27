Свержение Путина может повысить угрозу для НАТО - ВВС Британии

Серьезной угрозой для всего альянса останутся российская авиация, флот и подводные лодки РФ.

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РФ станет большей угрозой для НАТО после свержения Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Россия остается огромной грозой для НАТО, но даже после свержения российского диктатора Владимира Путина это не изменится. После свержения Путина ситуация может лишь усугубиться. Об этом заявил начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании Майк Вигстон, сообщает The Daily Telegraph.

Угрозу представляет не просто Россия как страна, а её флот, подводные лодки, авиация. Именно на этом нужно сосредоточить свое внимание, говорит Вигстон.

"Когда конфликт завершится и Украина восстановит свои границы, как это необходимо, мы будем иметь поврежденную, мстительную и жестокую Россию, чьи средства причинения нам вреда - это воздушное нападение, ракетный удар и подземная атака", - сказал Вигстон.

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Могут ли Путина устранить в РФ

Напомним, по мнению российского публициста Андрея Пионтковского, российского диктатора Владимира Путина может уничтожить только один человек – его ближайший соратник, российский бизнесмен Юрий Ковальчук, которого еще называют "кошельком" Путина. Он считает, что Ковальчук уже понял, что нынешний глава Кремля оказался неэффективным инструментом уничтожения Запада.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российского диктатора Владимира Путина не спасет сеть его бункеров, когда начнутся масштабные процессы на территории страны-агрессора России. Диктатору РФ не удастся спрятаться.

В то же время постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что у российского диктатора Владимира Путина лишь два выхода – либо повторение судьбы Адольфа Гитлера, который в конце Второй мировой войны покончил с собой, либо сдача в плен. Если глава Кремля не хочет завершить свою жизнь как другой известный диктатор, то он должен сдаться.

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