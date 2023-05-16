"Путина может убить только один человек": Пионтковский назвал имя и два сценария

Диктатора РФ могут убрать по одному из двух сценариев – "мягкому" или "жесткому".

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Путина может убить только один человек, считает Пионтковский/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

Российского диктатора Владимира Путина может уничтожить только один человек – его ближайший соратник, российский бизнесмен Юрий Ковальчук, которого еще называют "кошельком" Путина.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский, пишет "24 канал". Он считает, что Ковальчук уже понял, что нынешний глава Кремля оказался неэффективным инструментом уничтожения Запада.

"Путин для него полезный инструмент в осуществлении его безумной цели – уничтожения Запада. Теперь он, как умный человек, понял, что инструмент не работает и уничтожение Запада на ближайшую перспективу надо как минимум отсрочить", – отметил Пионтковский.

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Есть два сценария устранения Путина

Также Пионтковский предположил, что российского диктатора могут "убрать" по одному из двух сценариев.

"Мягкий" вариант предполагает, что глава Кремля, например, после поражения в войне против Украины отправится в тибетский монастырь на "лечение". "Жесткий" вариант простой – "Путин устал, упал и умер", отмечает Пионтковский.

Также он добавил, что среди партнеров Ковальчука, в частности, генералы Сергей Суровикин и Михаил Мизинцев и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Кто такой Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. Активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал множество статей и монографий по этой теме. С 2019 года дает интервью разнообразным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и предоставляет предположения, делится наблюдениями. Из-за преследования в РФ проживает в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Напомним, Юрий Ковальчук – российский предприниматель, основной акционер и бывший председатель совета директоров банка "Россия". Он является одним из основных лиц в окружении Путина. Есть предположение, что именно Ковальчук подтолкнул российского диктатора к увлечению различными культами, шаманством и тому подобному.

Могут ли свергнуть Путина в РФ

Журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев ранее отмечал, что между башнями Кремля продолжается война, и российского диктатора Владимира Путина могут "попросить на выход" из президентского кабинета. Его могут не устранять физически, а просто предъявить ультиматум, чтобы он ушел сам и не создавал больше проблем. При этом Киселев отмечал, что Путин уже не имеет поддержки среди россиян, поэтому, если с диктатором РФ что-то случится, все лишь перекрестятся с облегчением.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что в РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется. По словам эксперта, в РФ понимают, что рано или поздно им придется признать военное и политическое поражение в войне в Украине. А чтобы извиниться, России нужна будет "жертва", и станет ею, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар дронов по Кремлю, отмечал, что Кремль мог быть атакован беспилотниками из-за внутрироссийского противостояния. Версий, почему была совершена такая атака, может быть несколько – от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал крах РФ. Он подчеркнул, что Россия уже находится в условиях катастрофы, однако худшее ее ждет еще впереди. Данилов описал, какое будущее ждет страну-агрессора РФ – после поражения в полномасштабной войне против Украины Россию ждут "распад, суд, контрибуции".

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