"Уходи, Володя": в Кремле уже "летают искры", Путину могут выдвинуть ультиматум – Киселев

Между башнями Кремля идет война, и российского диктатора Владимира Путина могут "попросить на выход" из президентского кабинета. Его могут не устранять физически, а просто предъявить ультиматум, чтобы он ушел сам и не создавал больше проблем.
Окружение диктатора страны-агрессора России недовольно тем, что Путин делает и куда он загнал РФ. Об этом рассказал журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев в интервью Главреду.
"У меня такое ощущение, что кроме дронов там еще искры и молнии летают друг в друга. Я имею в виду то, что продолжается пресловутая война кремлевских башен. Я абсолютно уверен, что люди в окружении Путина недовольны тем, что он делает, куда он загнал Россию, и думают над тем, как избавиться от Путина. Но при этом каждый из них видит себя или своего сына, друга на его месте", – отметил Киселев.
По его словам, одна из самых больших проблем в верхушке власти России – то, что там нет никакого единства и все друг друга боятся.
Кто такой Евгений Киселев?
Евгений Алексеевич Киселев (15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) – российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.
Политический аналитик отмечает, что окружение Путина, вероятнее всего, не будет готово отказаться от тех яхт, дворцов и прочего имущества, которое они себе накупили, ради абсурдных амбиций российского диктатора. Поэтому среди них могут оказаться люди, которые захотят рано или поздно воспользоваться этой ситуацией и устранить нынешнего главу Кремля.
"С моей стороны это умозрительное представление, просто я не верю в то, что люди, которые десятилетиями собирали колоссальные средства, разворовали всё, что можно для красивой, сладкой жизни и очень многое в этой своей жизни связали с Западом, накупили яхты, дворцы в разных странах, и сейчас так легко отказываются от той жизни, которую они так тщательно, засучив рукава с таким комсомольским задором строили ради каких-то безумных амбиций злобного карлика", – высказал мнение аналитик.
Он отметил, что Путина могут не устранять физически, а "вежливо попросить на выход, пока цел".
"Не обязательно устранять физически – просто предъявить ему ультиматум, мол, "уходи, Володя". Мол, мы тут посоветовались и решили, что лучше тебе пойти подобру-поздорову, потому что, к сожалению, чем больше ты остаешься, тем больше проблем нам всем создаешь", – отметил Евгений Киселев.
Смотрите видео, что журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев рассказал в интервью Главреду о том, грозит ли России военный переворот и кто может спасти российского диктатора в случае проигрыша в войне в Украине:
Могут ли свергнуть Путина в РФ
Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что граждане страны-агрессора России всё больше деморализованы. Сегодня на фронте очень мало желающих воевать против Украины, а россияне просто не понимают смысла этой войны. Эксперт подчеркнул, что Россия все ближе к 1917 году, когда начались революционные события и мобилизованные, которые не захотели идти на войну, сняли царя.
Также Жданов отмечал, что в РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется. По словам эксперта, в РФ понимают, что рано или поздно им придется признать военное и политическое поражение в войне в Украине. А чтобы извиниться, России нужна будет "жертва", и станет ею, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар дронов по Кремлю, отмечал, что Кремль мог быть атакован беспилотниками из-за внутрироссийского противостояния. Версий, почему была совершена такая атака, может быть несколько – от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал крах РФ. Он подчеркнул, что Россия уже находится в условиях катастрофы, однако худшее ее ждет еще впереди. Данилов описал, какое будущее ждет страну-агрессора РФ – после поражения в полномасштабной войне против Украины Россию ждут "распад, суд, контрибуции".
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