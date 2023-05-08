Киселев пояснил, почему Россия исторически обречена на развал

Как утверждает Евгений Киселев, определенные варианты распада страны-агрессора РФ неизбежны.

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Евгений Киселев / коллаж фото ua.depositphotos.com

Повторение варианта с развалом СССР в нынешние время со страной-агрессором РФ зависит от масштаба поражения, которое путинский режим потерпит в войне с Украиной. Об этом в интервью Главреду рассказал журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев.

"Зависит от того, каким будет это поражение. Если будет утрачен Крым, мне трудно себе представить, как это можно будет объяснить если не широкой публике, то своему ближайшему окружению. Я использую слово "элита", но понимаю, что ничего элитного там не осталось, это люди без стыда и совести и даже не всегда с подобающим уровнем образования и интеллекта, но политологически они – элита. И вот им будет трудно объяснить, как так получилось, что Крым потеряли. Для "пипла", обывателей можно будет что-то придумать и сказать, что мы, например, решили временно оставить полуостров, вывести оттуда наши войсковые части. Чтобы, мол, оградить от возможного кровопролития и разрушений российских жителей этого полуострова. Неубедительно, но "пипл схавает", что называется", ‒ считает он.

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Киселев утверждает, что определенные варианты распада страны-агрессора РФ неизбежны ‒ и в первую очередь указал на регионы Северного Кавказа, во вторую ‒ на Башкортостан и Татарстан.

"Какие-то варианты распада неизбежны. Прежде всего, это Северный Кавказ. Посмотрите, как себя в последнее время ведет Кадыров – его не слышно и не видно, из Украины он, что называется, сбежал или сознательно ушел. Никаких "кадыровцев" мы не видим на фронте, а он периодически выступает с разного рода намеками о том, что когда-то воевал за независимость Ичкерии, но тогда его не поддержал Запад, и потому ему пришлось договариваться с Москвой, чтобы сохранить Чечню и чеченский народ. Откровенный сигнал сторонникам независимой Ичкерии, что, мол, в случае чего – я с вами, и все, что было до сих пор – это временное, я готовился к следующей фазе борьбы за независимость. Поэтому на Северном Кавказе может произойти все, что угодно. С Татарстаном и Башкортостаном история немного сложнее, потому что эти территории (хотя там есть потенциал движения за национальную независимость) географически чрезвычайно невыгодно расположены. Все-таки, когда разваливался Советский Союз, все республики имели внешние границы и выход в окружающий мир, а многие территории, которые теоретически могли бы поиграть в независимость внутри РФ, не имеют выхода ни к морю, ни к внешним границам. И это, конечно, серьезное препятствие", ‒ сказал он.

Кто такой Евгений Киселев? Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

Киселев полагает, едва только путинская вертикаль власти по-настоящему ослабнет, то некоторые представители регионального начальства немедленно начнут забирать себе как можно больше власти и ресурсов.

"Если ослабнет центральная власть, то автоматически начнется брожение на местах. Автоматически региональные лидеры станут забирать больше власти и ресурсов. Ведь в некоторых субъектах РФ есть местные царьки, которые назначены из Москвы Путиным и, безусловно, лояльны к нему. Но лояльность к сильному царю – это одна история, но если царь ослабел, то какой смысл продолжать эту игру? Те из них, кто сможет создать какие-нибудь частные военные кампании, свои региональные армии, могут побороться за максимум независимости из Москвы", ‒ сказал он.

Кроме того, говорит Киселев, страна-агрессор РФ обречена на разделение по историческим причинам.

"Исторически Россия обречена на то, чтобы разделиться на несколько государств. Дальний Восток – отдельно, Сибирь, Урал тоже отдельно. Там есть определенные традиции. И люди, живущие в Сибири, например, очень часто не любят, когда их называют русскими. Они говорят: "Мы не русские, мы – сибиряки". На Урале есть такого рода настроения, люди на Дальнем Востоке частенько идентифицируют себя чуть иначе, как приморцы. Поморы на севере, по берегам Белого моря. У людей в Калининграде, бывшем Кенигсберге, также особая ментальность и особое восприятие в силу того, что это российский эксклав на территории Евросоюза. Потому варианты возможны самые необыкновенные", ‒ подытожил он.

Смотрите видео интервью Евгения Киселева Главреду:

Россию ждет кризис и распад государства

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что ситуация внутри России обостряется.

Усиливается конфликт между Министерством обороны оккупантов и боевиками ЧВК Вагнера. Подоляк прогнозирует серьезное противостояние в РФ уже в ближайшие месяцы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что распад России уже начался. По словам чиновника, нужно не допустить, чтобы пошло распространение ядерного оружия. Более того, как полагает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы свергнуть Путина.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что агрессор Россия понесла большие потери в ходе войны.

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