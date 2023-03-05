Данилов – о свержении Путина: в России есть люди, как Владимир Парасюк на Евромайдане

Процесс распада государства-оккупанта России уже запущен и его не остановить. Миру нужно думать и прилагать серьезные усилия для того, чтобы не допустить распространения ядерного оружия. В стране есть личности, такие как Владимир Парасюк во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году, которые готовы свергнуть директора Кремля Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
В интервью Zaxid.net он прокомментировал опасения на Западе относительно распада агрессора России и отметил, что процесс остановить уже нельзя. Нужно будет думать и прилагать значительные усилия для того, чтобы избежать распространения ядерного оружия.
Также чиновник напомнил о событиях Революции Достоинства 2013-2014 годов, когда на сцену Майдана вышел неизвестный на тот момент в публичной сфере активист Владимир Парасюк и произнес речь о том, что Янукович не будет президентом Украины. Эти слова связывают с началом решающей фазы революции.
По мнению Данилова, в России есть люди, которые готовы свергнуть Путина, и начало их решительных действий – лишь вопрос времени.
"Такие "Володи Парасюки" уже на России есть. Вопрос времени, где и когда они начнут движение", - подчеркнул Алексей Данилов.
Справка
Владимир Парасюк
Владимир Парасюк – активист Евромайдана, народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Военнослужащий ВСУ.
21 февраля 2014 года после переговоров лидеров протеста Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока с на тот момент президентом Януковичем он вышел на сцену и заявил, что если политики до 10:00 22 февраля не выступят с призывом к отставке Януковича, активисты пойдут на штурм с оружием. 20 февраля на Майдане от пуль снайперов погибли люди.
22 февраля стало известно, что Янукович сбежал из Украины.
Прогнозы о распаде России
Российский оппозиционер Геннадий Гудков ранее заявил, что агрессор Россия потерпит поражение в войне против Украины и столкнется с территориальными претензиями со стороны других государств. Согласно его прогнозу, возвращение земель от Кремля могут потребовать Япония, Китай и даже Германия.
Политолог Виталий Кулик считает, что распад России может произойти в течение 2-5 лет.
Государство начнет развалиться после того, как Москва перестанет контролировать регионы. Возможно, РФ распадется на анклавы, властью в которых станут частные военные компании.
Военный эксперт Роман Свитан предположил, что после выхода Украины на границы 1991 года война с Россией не закончится, поскольку режиму Путина удастся устоять. По его мнению, развал РФ возможен в условиях санкционного давления Запада.
Война России против Украины:
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