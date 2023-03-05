Данилов – о свержении Путина: в России есть люди, как Владимир Парасюк на Евромайдане

Процесс распада страны-агрессора России уже запущен, нужно будет избежать распространения ядерного оружия, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Люди, которые готовы свергнуть Путина, в свое время начнут действовать - Данилов / Коллаж скриншот YouTube

Процесс распада государства-оккупанта России уже запущен и его не остановить. Миру нужно думать и прилагать серьезные усилия для того, чтобы не допустить распространения ядерного оружия. В стране есть личности, такие как Владимир Парасюк во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году, которые готовы свергнуть директора Кремля Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В интервью Zaxid.net он прокомментировал опасения на Западе относительно распада агрессора России и отметил, что процесс остановить уже нельзя. Нужно будет думать и прилагать значительные усилия для того, чтобы избежать распространения ядерного оружия.

Также чиновник напомнил о событиях Революции Достоинства 2013-2014 годов, когда на сцену Майдана вышел неизвестный на тот момент в публичной сфере активист Владимир Парасюк и произнес речь о том, что Янукович не будет президентом Украины. Эти слова связывают с началом решающей фазы революции.

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По мнению Данилова, в России есть люди, которые готовы свергнуть Путина, и начало их решительных действий – лишь вопрос времени.

"Такие "Володи Парасюки" уже на России есть. Вопрос времени, где и когда они начнут движение", - подчеркнул Алексей Данилов.

Справка

Владимир Парасюк

Владимир Парасюк – активист Евромайдана, народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Военнослужащий ВСУ.

21 февраля 2014 года после переговоров лидеров протеста Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока с на тот момент президентом Януковичем он вышел на сцену и заявил, что если политики до 10:00 22 февраля не выступят с призывом к отставке Януковича, активисты пойдут на штурм с оружием. 20 февраля на Майдане от пуль снайперов погибли люди.

22 февраля стало известно, что Янукович сбежал из Украины.

Прогнозы о распаде России

Российский оппозиционер Геннадий Гудков ранее заявил, что агрессор Россия потерпит поражение в войне против Украины и столкнется с территориальными претензиями со стороны других государств. Согласно его прогнозу, возвращение земель от Кремля могут потребовать Япония, Китай и даже Германия.

Политолог Виталий Кулик считает, что распад России может произойти в течение 2-5 лет.

Государство начнет развалиться после того, как Москва перестанет контролировать регионы. Возможно, РФ распадется на анклавы, властью в которых станут частные военные компании.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что после выхода Украины на границы 1991 года война с Россией не закончится, поскольку режиму Путина удастся устоять. По его мнению, развал РФ возможен в условиях санкционного давления Запада.

Война России против Украины: