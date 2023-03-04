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"РФ не развалится после потери Крыма и Донбасса": есть только один сценарий распада России – эксперт

4 марта 2023, 23:21
Когда украинские военные освободят все территории от оккупантов, РФ все равно подаст это как свою победу. Там скажут, якобы сдержали НАТО на своих границах.
Распад России, Роман Свитан
Россию могут развалить санкции/ ua.depositphotos.com, скрин

Освобождение украинскими военными Крыма и Донбасса от российских оккупантов не приведет к развалу страны-агрессора России. В РФ все понимают, что захваченные силой территории им не принадлежат.

В Кремле даже свое поражение в войне могут попытаться подать как победу. Властная верхушка России попытается замылить россиянам глаза и будет рассказывать о том, что оккупанты якобы "смогли сдержать НАТО на своих границах и не пустили его дальше". Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

"Российская Федерация – большая страна и территория, на которой проживает более 100 миллионов человек. Все понимают, что Крым и Донбасс – украденные территории Украины, поэтому их потеря не приведет к катаклизмам. Даже полный вывод российских войск из Украины или их тотальный разгром не пошатнет российские скрепы, ведь это не их земля. Хотели завоевать – ну, не смогли", – отмечает Свитан.

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После поражения в войне внутри РФ могут настроить информационное пространство так, чтобы убедить россиян, якобы ничего плохого не произошло.

"К тому же они могут подать свой проигрыш в качестве якобы большой победы и, мол, удержания НАТО на границах с Россией. Но, так сказать, ни пяди российской земли не отдали. Они развернут новый информационный финт – та же Скабеева придумает пугалку", – отмечает военный эксперт.

Развалить Россию могут санкции

Потеря Крыма и Донбасса не ударит по режиму российского диктатора Владимира Путина в России. Ударить по его режиму и поколебать его власть может лишь внешнее давление с помощью санкций.

Для этого требуется полное отсечение российской экономики от мировой, финансовых рынков, арест всего имущества за границей. Нужны такие действия, которые превратят Россию в нищую страну с режимом правления, как в Северной Корее, считает Свитан.

"Впрочем, КНДР – маленькое государство на подпитке Китая. Россия – очень большая и многонациональная страна. Она сразу развалится после того, как иссякнет финансовый поток в регионы, благодаря которому идет обеспечение местной власти. Только такая ситуация может привести к падению режима Путина с последующим развалом Российской империи. Ни один военный фактор не приведет к удару по российскому режиму", – отмечает военный эксперт.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

В то же время Данилов отмечает, что миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания. Запад пока не понимает, чем должна завершиться война в Украине. Также в западных странах не понимают, что делать с Россией.

Российский блогер, журналист Майкл Наки считает, что вопрос развала России на отдельные части на самом деле не столь важен. По его мнению, развалится Россия или нет, это может не иметь такого сильного влияния на безопасность мира, как будущее политическое состояние РФ или ее частей.

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