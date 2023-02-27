"Развал РФ ничего не изменит": оба сценария судьбы, которую предсказывают России, абсурдны – Наки

Развалится Россия или нет, это может не иметь такого сильного влияния на безопасность мира, как будущее политическое состояние РФ или ее частей.

Развал РФ ничего не изменит, считает журналист Майкл Наки/ E. Blaževič/LRT nuotr, ua.depositphotos.com

Относительно возможного развала страны-агрессора России сейчас звучат кардинально разные мнения. В последнее время в этом вопросе сформировалось две совершенно разные позиции. Часть людей считает, что развал России очень нужный, часть – что этого ни в коем случае нельзя допустить из-за ряда опасных "побочных эффектов".

Однако вопрос развала России на отдельные части на самом деле не столь важен, как политическая ситуация внутри страны-агрессора или ее частей в случае распада. Такое мнение высказал российский блогер, журналист Майкл Наки в интервью Главреду.

"Это – вопрос, который очень беспокоит многих. Но я, честно говоря, не понимаю степени его тревожности. Объясню почему. Есть две крайние позиции. Одни говорят, что очень нужен развал России, потому что тогда она не будет такой сильной и не будет представлять угрозы. Мне это не очень понятно по одной простой причине: вот существовал Советский Союз, развалился, из него вышли разные страны. И вот одна из стран бывшего СССР, Россия, всё равно осталась угрозой", – отмечает Наки.

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По его словам, получается, что самое главное – это не площадь государства или количество регионов, которые в него входят. Ведь даже после распада СССР нынешняя Россия всё равно пытается снова строить Советский Союз. Поэтому вопрос развала или не развала РФ на сегодня не является принципиальным, считает журналист.

"Есть и вторая позиция – ни в коем случае нельзя допустить развала России. Но и ответ на это мне совершенно неочевиден. РФ – это лоскутное одеяло. Как говорил Евгений Евтушенко: "По лоскутку, по лоскутку когда-то собирали мы Россию". И если есть какое-то желание на самоопределение, обоснованное желание и против него никто не возражает (а после развала СССР мы видели парад суверенитетов и ничего страшного с точки зрения междоусобных войн и конфликтов тогда не произошло)", – пояснил свое мнение Наки.

По словам журналиста, ему эти две позиции кажутся не принципиальными. Ведь самый главный вопрос не в территории и ее количестве, а в том, какие действия предпринимаются.

"Поэтому политическое состояние будущего государства Россия или совокупности разных стран кажется более принципиальным вопросом. Если уж мы совсем идем в конкретику, то проблемы с ядерным оружием значительно важнее", – отмечает он.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания. Запад пока не понимает, чем должна завершиться война в Украине. Также в западных странах не понимают, что делать с Россией.

В то же время дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечает, что в западных странах еще нет полного понимания того, как сделать страну-агрессора Россию безопасной для мира. Там понимают, что нужно сделать так, чтобы РФ в будущем не угрожала другим государствам, но еще не решили, как это сделать.

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