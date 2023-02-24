Мир должен готовиться к распаду РФ, который уже запустил Путин – Данилов

Страна-агрессор РФ распадется независимо от желания других государств, ведь этот процесс уже стремительно разгорается.

Мир должен готовиться к распаду РФ, считает Данилов/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания.

Запад пока не понимает, чем должна завершиться война в Украине. Также в западных странах не понимают, что делать с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилов раскритиковал позицию по отношению к войне, которую демонстрируют некоторые европейские институции. Он отметил, что это "позорная ситуация", когда делегация РФ, члены которой поддерживают полномасштабную войну России против Украины, принимает участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Секретарь СНБО подчеркнул, что некоторые деятели хотят побудить Украину пойти на какие-то компромиссы. Данилов отметил, что европейцам тоже может угрожать Россия, поэтому им не стоит пытаться убедить Украину пойти на какие-то уступки стране-агрессору РФ.

В то же время он выразил мнение, что Запад еще окончательно не понимает, что делать с Россией, и не знает, чем завершится война.

Данилов отметил, что российский диктатор Путин полномасштабным вторжением в Украину год назад запустил процесс распада России. И миру нужно уже готовиться к такому развитию событий.

"Миру надо готовиться к распаду России, который будет происходить независимо от их желания. И именно этим вопросом они должны сегодня заниматься", – сказал секретарь СНБО.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

Известный российский оппозиционный политик Гарри Каспаров ранее отмечал, что разгром ВСУ путинской армии – шанс для России. А вслед за военным неизбежно и геополитическое поражение, которые вместе создадут предпосылки для революционных перемен.

В то же время дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечает, что в западных странах еще нет полного понимания того, как сделать страну-агрессора Россию безопасной для мира. Там понимают, что нужно сделать так, чтобы РФ в будущем не угрожала другим государствам, но еще не решили, как это сделать.

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