УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Мир должен готовиться к распаду РФ, который уже запустил Путин – Данилов

24 февраля 2023, 22:58
Страна-агрессор РФ распадется независимо от желания других государств, ведь этот процесс уже стремительно разгорается.
Алексей Данилов, Владимир Путин, распад России
Мир должен готовиться к распаду РФ, считает Данилов/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания.

Запад пока не понимает, чем должна завершиться война в Украине. Также в западных странах не понимают, что делать с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилов раскритиковал позицию по отношению к войне, которую демонстрируют некоторые европейские институции. Он отметил, что это "позорная ситуация", когда делегация РФ, члены которой поддерживают полномасштабную войну России против Украины, принимает участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

видео дня

Секретарь СНБО подчеркнул, что некоторые деятели хотят побудить Украину пойти на какие-то компромиссы. Данилов отметил, что европейцам тоже может угрожать Россия, поэтому им не стоит пытаться убедить Украину пойти на какие-то уступки стране-агрессору РФ.

В то же время он выразил мнение, что Запад еще окончательно не понимает, что делать с Россией, и не знает, чем завершится война.

Данилов отметил, что российский диктатор Путин полномасштабным вторжением в Украину год назад запустил процесс распада России. И миру нужно уже готовиться к такому развитию событий.

"Миру надо готовиться к распаду России, который будет происходить независимо от их желания. И именно этим вопросом они должны сегодня заниматься", – сказал секретарь СНБО.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

Известный российский оппозиционный политик Гарри Каспаров ранее отмечал, что разгром ВСУ путинской армии – шанс для России. А вслед за военным неизбежно и геополитическое поражение, которые вместе создадут предпосылки для революционных перемен.

В то же время дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечает, что в западных странах еще нет полного понимания того, как сделать страну-агрессора Россию безопасной для мира. Там понимают, что нужно сделать так, чтобы РФ в будущем не угрожала другим государствам, но еще не решили, как это сделать.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Алексей Данилов развал россии распад России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:20

"Никто мишку убивать не собирается": Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощью

22:58

Мир должен готовиться к распаду РФ, который уже запустил Путин – ДаниловВидео

22:48

"До мурашек": певица Наргиз мощно спела "Ой, у лузі червона калина"Видео

22:24

"Личный ад": Гросу рассказала, какая болезнь сбила ее с ног

22:20

Уговаривали сесть за стол переговоров: появились секретные подробности поездки Зеленского в Париж - WSJВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:12

Байден не ожидал, что Зеленский останется живым после начала войны – NYTВидео

22:01

Как стирать одеяло в стиральной машине: 6 главных правил, чтобы не испортить вещь

21:48

Что запрещено делать с хлебом 25 февраля: строгие приметыВидео

21:28

Зеленский сказал, кто его разочаровал за время войныВидео

Реклама
21:16

8 самых маленьких пород кошек: милоте и красоте нет предела

21:16

Постпред России в ООН цинично прервал минуту молчания в память о погибших украинцахВидео

21:12

Зеленский: "Я планирую встретиться с Си Цзиньпином"Видео

20:51

"Путину нужны победы, а в Украине их нет": РФ может напасть на другие государства – ЗеленскийВидео

20:11

Для чего нам нужны родинки и почему опасно их сдирать

19:37

"Мы заинтересованы в этом": Зеленский о переговорах с РФВидео

19:30

Пять европейских стран могут дать Украине самолеты F16: Зеленский проговорилсяВидео

19:16

Зеленский озвучил России условия дипломатической точки в войне

19:02

Почему мирные инициативы Китая являются доказательством наших успеховмнение

19:00

"Весенне-летний период будет очень сложным": в ГУР дали неутешительный прогноз по войне в УкраинеВидео

18:49

"Это уже что-то": Украина может поработать над "мирным планом" Китая - ЗеленскийВидео

Реклама
18:30

Как отделить желток от белка: 4 невероятно простых способаВидео

18:11

Война в Украине может закончиться победой уже в этом году - ЗеленскийВидео

17:59

Польша передаст Украине 60 модернизированных танков Т-72 в ближайшие дни - МоравецкийВидео

17:59

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

17:48

У больной раком Заворотнюк отбирают имущество в России

17:34

"Украина точно победит РФ, возможно, в этом году": основные заявления Зеленского на пресс-конференцииВидео

17:12

"РФ никогда не победит Украину": Байден в годовщину вторжения сказал, почему Путин проиграет войнуВидео

17:05

16 копеек за пол литра: почему в СССР молоко продавалось в причудливых треугольных пакетахВидео

17:00

Украденная гуманитарка гниет на складах в Киеве актуально

16:45

Боррель пожалел россиян и назвал их "великим народом": Данилов резко отреагировалВидео

16:37

"Стряпайте котлет": в РФ жестко указали, где место путинского "повара" ПригожинаВидео

16:12

"Остановка войны – смерть для Путина": Жданов объяснил, какая опасность скоро ждет диктатора РФВидео

16:08

Дуа Липа в прозрачном наряде сверкнула бельем на модном показе

16:05

Почему нельзя мочить Манту: зачем нас в детстве пугали врачиВидео

16:04

Испытывает адские боли: тяжело больной российский актер отказался лечиться в "поганой Америке"

15:57

Есть разрушения и пропал свет: в Курской области прогремели мощные взрывыВидео

15:55

Как восстановить цвет белым носкам - самые дешевые способы

15:53

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

15:40

Ликвидация Путина: экс-замминистра ВОТ раскрыл вероятный сценарийВидео

15:36

"Изуродовала своим вытьем": предательница Анна Асти спела "Чорнобривці" в день, когда РФ напала на УкрануВидео

Реклама
15:24

Приказ Путина захватить Донбасс до 31 марта обречен на провал - ЖдановВидео

15:23

"Мама, не плачь, я вернусь": Барских до слез растрогал фанатов песней-посланием в годовщину войныВидео

14:51

Уже в Украине: Польша подтвердила передачу первых танков Leopard 2Видео

14:34

Гороскоп на завтра 25 февраля 2023: Рыбам – вдохновение, Скорпионам - легкостьВидео

14:33

Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына

14:16

"Продолжение оккупации": в ОП объяснили, в чем подвох "мирного плана" КНР по Украине

14:11

Газманов нелепо оправдался за свой позор перед стадионом в ЛужникахВидео

14:06

Олег Жданов. Главный провал РФ за год войныВидеоблоги

14:06

73-летняя Пугачева выгуляла Галкина и 10-сантиметровые каблуки в ИзраилеВидео

14:04

"Достали из шкафа лекала Первой мировой": Жданов рассказал о тактике РФ на войне в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять