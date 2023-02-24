Уговаривали сесть за стол переговоров: появились секретные подробности поездки Зеленского в Париж - WSJ

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ездил в Великобританию, Париж и Мюнхен. Во время встречи в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц уговаривали Зеленского согласиться сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Они хотели его убедить в том, что Зеленскому нужно отказаться от роли военного лидера и перейти к политическим решениям.
"За ужином в Елисейском дворце Макрон выступил с более трезвой речью, сказав Зеленскому, что даже смертельные враги, такие как Франция и Германия вынуждены были заключить мир после Второй мировой войны", – говорится в сообщении.
Впоследствии сам же Макрон заявил, что у него есть сомнения относительно возможности разрешить конфликт на поле боя. Это произошло во время его выступления на конференции в Мюнхене.
"Сейчас нам нужно, чтобы Украина начала военное наступление, которое отодвинет русский фронт, чтобы открыть путь для возвращения к переговорам", – сказал Макрон.
Переговоры Украины и России
В январе 2023 года российская сторона вновь заговорила о проведении переговоров с Украиной. Представители страны-агрессора хотят "прямых переговоров без участия посредников".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.
Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.
Другие новости:
- Есть разрушения и исчез свет: в Курской области прогремели мощные взрывы
- "Сделайте котлет": в РФ жестко указали, где место путинского "повара" Пригожина
- Война в Украине может закончиться победой уже в этом году - Зеленский