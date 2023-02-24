Уговаривали сесть за стол переговоров: появились секретные подробности поездки Зеленского в Париж - WSJ

Макрон и Шольц пытались убедить Зеленского в том, что ему нужно будет отойти от роли военного лидера.

Макрон и Шольц уговаривали Зеленского пойти на переговоры с Путиным / коллаж фото УНИАН, офис президента, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ездил в Великобританию, Париж и Мюнхен. Во время встречи в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц уговаривали Зеленского согласиться сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Они хотели его убедить в том, что Зеленскому нужно отказаться от роли военного лидера и перейти к политическим решениям.

"За ужином в Елисейском дворце Макрон выступил с более трезвой речью, сказав Зеленскому, что даже смертельные враги, такие как Франция и Германия вынуждены были заключить мир после Второй мировой войны", – говорится в сообщении.

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Впоследствии сам же Макрон заявил, что у него есть сомнения относительно возможности разрешить конфликт на поле боя. Это произошло во время его выступления на конференции в Мюнхене.

"Сейчас нам нужно, чтобы Украина начала военное наступление, которое отодвинет русский фронт, чтобы открыть путь для возвращения к переговорам", – сказал Макрон.

Переговоры Украины и России

В январе 2023 года российская сторона вновь заговорила о проведении переговоров с Украиной. Представители страны-агрессора хотят "прямых переговоров без участия посредников".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

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