Война в Украине может закончиться победой уже в этом году - Зеленский

Президент Украины заявил, что у Украины есть все шансы, чтобы одержать победу над путинской армией.

Война в Украине может закончиться в этом году / Коллаж фото Офис президента, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясила

Российский диктатор Владимир Путин продолжает кровавую войну против украинского народа. Он не планирует останавливаться, но у Украины есть все шансы победить Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которую он проводит в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский надеется на то, что Украина одержит победу уже в этом году.

"Если мы внутри страны будем оставаться крепким кулаком, а партнеры придерживаться всех сроков, если все мы сделаем свою важную домашнюю работу – неизбежно нас ожидает победа. Я уверен, что победа будет. Я не думаю. Да, я очень хочу, чтобы в этом году. У нас для этого есть всё – мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия", - сказал президент.

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Он также добавил, что Украина идет к победе вместе с мировыми партнерами, которые всячески помогают, чтобы наш народ не проиграл российскому диктатору.

"Украина противостоит не сама, нам помогают друзья. За общие ценности. Чтобы дальше эта война не пошла, чтобы дальше эта агрессия не пошла. Мы точно понимаем, чего хочет Путин, чего хочет Кремль, чего хочет военно-политическое руководство РФ. Поэтому важно, чтобы каждый из нас сфокусировался и каждый на своем месте работал ... Я думаю, что ни одна страна мира не может выдержать такого нашествия, такой войны. Думаю, что США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Российской Федерацией", - добавил Зеленский.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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