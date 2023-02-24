'Мир понимает, на чьей стороне правда': Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по миру

Украинскую резолюцию по миру поддержали 141 страна-член ООН. Это произошло перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по миру / Фото пресс-службы ОП

Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по миру. В ней говорится о необходимости быстрого всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. Это стало известно во время заседания Генассамблеи ООН.

В заседание принимали участие 193 страны-члена ООН. Результаты голосования:

за - 141 страна;

против - 7 стран;

воздержались - 32 страны.

Известно, что против проголосовали таки страны: Беларусь, Эритрея, Мали, КНДР, Россия, Никарагуа и Сирия. Среди воздержавшихся - Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Армения.

видео дня

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по миру / Telegram/Андрей Ермак

Следует отметить, что Россия не имеет права вето. Однако принятие резолюции не имеет обязательной силы в соответствии с международным правом.

Реакция Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на принятие резолюции. Он отметил, что это победа, ведь Генассамблея ООН приняла эту резолюцию к годовщине полномасштабного российского вторжения.

"Она призывает РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Среди тех, кто нас поддержал, - ведущие государства Ближнего Востока. В последние недели я был на постоянной связи с ними. Очень благодарен всем, кто в годовщину неспровоцированной российской агрессии выступил на стороне Украины. Таких государств - 141. Мир понимает, на чьей стороне правда", - написал Ермак.

"Формула мира" Зеленского

На саммите G-20 президент Украины Владимир Зеленский назвал условия прекращения войны.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он.

Также Зеленский опубликовал расширенный список условий окончания войны:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

Другие новости: