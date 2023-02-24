'Мир понимает, на чьей стороне правда': Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по миру

Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по миру. В ней говорится о необходимости быстрого всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. Это стало известно во время заседания Генассамблеи ООН.
В заседание принимали участие 193 страны-члена ООН. Результаты голосования:
- за - 141 страна;
- против - 7 стран;
- воздержались - 32 страны.
Известно, что против проголосовали таки страны: Беларусь, Эритрея, Мали, КНДР, Россия, Никарагуа и Сирия. Среди воздержавшихся - Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Армения.
Следует отметить, что Россия не имеет права вето. Однако принятие резолюции не имеет обязательной силы в соответствии с международным правом.
Реакция Украины
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на принятие резолюции. Он отметил, что это победа, ведь Генассамблея ООН приняла эту резолюцию к годовщине полномасштабного российского вторжения.
"Она призывает РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Среди тех, кто нас поддержал, - ведущие государства Ближнего Востока. В последние недели я был на постоянной связи с ними. Очень благодарен всем, кто в годовщину неспровоцированной российской агрессии выступил на стороне Украины. Таких государств - 141. Мир понимает, на чьей стороне правда", - написал Ермак.
"Формула мира" Зеленского
На саммите G-20 президент Украины Владимир Зеленский назвал условия прекращения войны.
"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он.
Также Зеленский опубликовал расширенный список условий окончания войны:
- радиационная и ядерная безопасность;
- продовольственная безопасность;
- энергетическая безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- возвращение справедливости;
- противодействие экоциду;
- недопущение эскалации;
- фиксация окончания войны.
Другие новости:
- Элита РФ не называет Путина настоящим именем, у него есть "кодовое" прозвище - єкс-депутат Госдумы
- Самый дорогой во времена президентства Байдена: Путин пытался подкупить президента США подарком
- "Мне повезет": Джонсон планирует стать новым генсеком НАТО