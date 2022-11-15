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Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны

15 ноября 2022, 06:35

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет, чтобы разрушительная война закончилась справедливо, и что сейчас настало время ее остановить.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский назвал условия прекращения войны / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки (G-20), который проходит на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России.

Украинский лидер сказал, что хочет, чтобы война закончилась справедливо, и что сейчас настало время ее остановить, передает AFP.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он и отметил, что Минска-3 не будет.

Президент Украины также заявил, что война может закончиться, если Россия выведет свои войска из Украины за границу 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб, передает The Guardian.

На саммите Зеленский призвал мировое сообщество "закрепить ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности", чтобы предотвратить повторение российской агрессии.

"После осуществления всех антивоенных мер документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами", - заявил он.

Отметим, что в течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 - исключив из их списка Россию. Он поблагодарил их за то, что они ясно дали понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".

Саммит G20 на Бали - что известно

Саммит G20 начнется 15 ноября на Бали. Президент Индонезии заявил, что он ожидает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в мероприятии.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Чиновники Белого дома заявили, что в частном порядке передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление про участие в саммите "Большой двадцатки". По его словам, если на Бали прибудет российский диктатор Владимир Путин, то он не будет принимать участие.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Путин может пропустить саммит G-20 на Бали. Вместо главы Кремля приедет премьер-министр Михаил Мишустин. Одной из причин этого Арестович назвал то факт, что президент Украины Владимир Зеленский может дать Путину пощечину.

Российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращение к участникам не планируется.

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