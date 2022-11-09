Вместо Путина на саммит "Большой двадцатки" на Бали поедет Лавров - Bloomberg / УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Русский диктатор Путин не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Об этом сообщает западное новостное агентство Bloomberg cо ссылкой на собственные источники.

По их данным, якобы кремлевские чиновники стремятся защитить своего диктатора от потенциальной напряженности, которую он спровоцировал полноценными военным вторжением русских войск в Украину 24 февраля 2022 года.

В первую очередь в Кремле хотят избежать прямого конфликта между Путиным и президентом США Джо Байденом, который публично называл его "военным преступником".

Президент США заявлял, что не будет встречаться с Путиным на Бали, чтобы обсудить войну в Украине, и готов вести переговоры только об освобождении американских граждан, находящихся в заключении в России, включая баскетболистку и звезду женской NBA Бритни Гринер ‒в рамках возможного обмена пленными.

Тем не менее, президент Индонезии Джоко Видодо отказался отозвать приглашение диктатору Путину ‒ мол, официальная Джакарта стремится сохранять нейтральную позицию в этом вопросе. При этом Видодо также пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского в качестве гостя.

Однако во время телефонного разговора с Видодо, который состоялся 3 ноября, украинский лидер говорил, что не будет принимать участие в саммите G20, если в мероприятии будет участвовать Путин.

Как рассказал один из источников Bloomberg на условиях анонимности, вместо Путина российскую делегацию в Индонезии будет возглавлять русский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Что известно о саммите G20

Саммит G20 начнется уже 15 ноября на Бали.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что он ожидает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре.

В марте президент США Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Чиновники Белого дома заявили, что в частном порядке передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Другие новости: