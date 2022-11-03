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Зеленский поставил условие для участия в саммите G20: дело в Путине

3 ноября 2022, 18:16

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готовится к предстоящему саммиту G20.

Зеленский, саммит G20
Зеленский про участие в саммит G20 / president.gov.ua, twitter.com/g20org

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление про участие в саммите "Большой двадцатки".

Президент сказал, что если на Бали прибудет российский диктатор Владимир Путин, то не будет принимать участие.

"Не слежу за участием других в саммите "Двадцатки". Позиция моя личная и позиция Украины заключалась в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем", - заявил Зеленский на брифинге.

При этом Зеленский отметил, что Украина готовится к предстоящему саммиту G20 и этот вопрос в том числе обсуждался в ходе телефонного разговора с лидером Индонезии Джоко Видодо.

"В любом случае, мы сегодня были снова приглашены. Еще раз посмотрим - здесь несколько дней осталось", - добавил Зеленский.

Что известно о саммите G20

Саммит G20 начнется уже 15 ноября на Бали.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что он ожидает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Чиновники Белого дома заявили, что в частном порядке передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее в ОП заявляли о том, что Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

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