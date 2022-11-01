Никакой РФ в G20 и Путина на саммите на Бали: Украина призвала к изоляции России и ее директора

Приглашение Путина на саммит Большой двадцатки на Бали должно быть отозвано - МИД Украины / Коллаж УНИАН

Директор страны-агрессора РФ Владимир Путин публично признал, что отдавал приказ нанести массированный ракетный удар по Украине 31 октября. Его приглашение на саммит Большой двадцатки следует отозвать, а саму РФ исключить из международной организации G20. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Олег Николенко.

В своем Twitter-аккаунте он отметил, что Путин признался в приказе о нанесении ракетных ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

По словам спикера МИД, у Путина руки по локоть в крови – он не должен сидеть за одним столом с руководителями государств мира. Николенко призвал отозвать приглашение главы Кремля на саммит Большой двадцатки и исключить РФ из организации.

"Путин публично признал, что отдал приказ о ракетных ударах по украинским гражданским и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия - исключена из Группы двадцати", - подчеркнул Олег Николенко.

Удары России по Украине 31 октября

В понедельник утром, 31 октября, агрессор Россия нанесла ракетные удары по 10 регионам Украины. Оккупанты повредили 18 энергетических объектов. Временно остались без света 7 областей.

Напомним, Украина примет участие в саммите Большой двадцатки (G20) в Индонезии и надеется, что России на мероприятии не будет из-за развязывания войны и ядерного шантажа. Известно, что Путин принял приглашение на саммит, который запланирован на 15-16 ноября на Бали.

Путин отдал приказ ракетного обстрела Украины 31 октября

Руководитель страны-агрессора РФ Владимир Путин в ответ на вопрос одного из российских "журналистов" о том, является ли массированный ракетный обстрел Украины "ответом на события в Севастополе", ответил утвердительно.

Причем он также сказал, что, дескать, "это не всё, что РФ могла бы сделать".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что удары РФ по объектам энергетической инфраструктуры не смогут оказать давление на украинцев.

"А если кто-то там, в Кремле, наслушался своих безумных пропагандистов и решил, что тьма в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут "переговоры" в темноте", - подчеркнул Зеленский.

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