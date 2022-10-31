"Пусть потом не удивляется своим потерям": Зеленский ответил Путину на массовый обстрел Украины

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 31 октября, ответил президенту России Владимиру Путину на циничные удары по Украине.

Зеленский заявил, что россияне не смогут давить на украинцев при помощи ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры и продолжат нести потери.

"Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить, жить цивилизованно и заботиться друг о друге. А если кто-то там в Кремле наслушался своих безумных пропагандистов и решил, что тьма в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут "переговоры" в темноте", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что из 55 крылатых ракет, выпущенных сегодня по Украине, 45 удалось сбить.

"Уже сейчас на каждые 10 попаданий террористам приходится тратить минимум в 4 раза больше ракет. Ситуация с дронами еще хуже", - сказал президент.

Путин признал массированный удар по Украине

Массированный ракетный удар, 31 октября, по территории Украины можно считать ответом на недавнюю ситуацию в оккупированном Севастополе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В большинстве своем так и есть", - ответил Путин на вопрос журналиста, является ли сегодняшняя атака по территории Украины ответом на то, что на днях произошло в оккупированном Севастополе.

Отдельно российский диктатор добавил, что "это не все, что могла бы Россия сделать".

Атака на корабли Черноморского флота в Севастополе

29 октября во временно оккупированном Севастополе произошли взрывы. Местные жители слышали громкие звуки взрывов и стрельбы, а также публиковали видео ярких вспышек в небе.

В Минобороны РФ после этого подтвердили взрывы в Севастополе, которые привели, по их данным, к повреждениям боевых кораблей оккупантов. По данным МО РФ, в атаке было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что были повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя "Калибров". Среди них – фрегат "Адмирал Макаров". Журналист предположил, что некоторые корабли могут быть потоплены.

Позже в СМИ сообщили, что в строю в Севастополе остается только один корабль с серьезной ПВО. В результате взрывов в бухте Севастополя Черноморский флот РФ мог понести более серьезные потери, чем об этом говорили официально. В РФ подтвердили лишь повреждения тральщика "Иван Голубец, но на самом деле пострадать мог и флагман – фрегат проекта 11356Р" Адмирал Макаров.

Бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины капитан 1 ранга Андрей Рыженко отмечал, что в результате, по разным данным, в Севастополе было повреждено или уничтожено от 3 до 9 российских кораблей.

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